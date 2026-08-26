Escalan precios del huevo y aguacate, en el martes de mercado

El limón, chile serrano y tomate también se encarecen

Nuevo Laredo, Tam.- En el martes de mercado, el precio de la tapa de huevo, de 30 piezas, se ofertó desde los 50 hasta los 76 pesos, según marca de preferencia.

Comparado con los costos anteriores, hay un incremento en el valor de este producto, ya que costaba desde los 47 hasta los 66 pesos.

El chile poblano mantiene el precio a 40 pesos el kilo, por tercera semana continua.

En cuanto al limón subió de 55 a 56 pesos el kilo, para una semana más de continuos aumentos.

El chile serrano pasó de 53 a 60 pesos el kilo, sumando también otra semana de incrementos.

En cuanto al chile jalapeño ligó otra semana (la tercera) a 23 pesos el kilo.

Respecto al tomate, escaló de 10 a 15 pesos el kilo, la papa morena continuó a 10 pesos por kilo y la papa blanca se mantiene en 60 pesos el kilo.

Otros productos, como la cebolla, bajó de 46 a 40 pesos el kilo y, el aguacate, repuntó de 70 a 99 pesos el kilo, tras varias semanas de estancamiento en su valor.

La papaya siguió a 45 pesos el kilo y la piña pasó de 32 a 33 pesos el kilo.