Consolida Carmen Lilia a NLD como motor logístico de México

Nuevo Laredo, Tam.- Con una inversión superior a los 280 millones de pesos de recursos municipales, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal entregó la obra del Segundo Cuerpo de la Carretera MEX II y el Puente Vehicular, una de las obras de infraestructura más importantes para el desarrollo económico de la frontera norte y del país.

La relevancia de esta infraestructura trasciende el ámbito local, ya que el libramiento MEX II es la principal vía de circulación de más de 16 mil unidades de carga que diariamente movilizan mercancías de exportación e importación entre México y Estados Unidos, convirtiéndose en una pieza fundamental para la economía nacional y para la cadena de suministro de América del Norte.

“Que quede asentado, que ya se terminó todo el gran trabajo que se hizo para poder hacer realidad este sueño para todos, para propios, para extraños, sobre todo para nuestros operadores, que todos los días hacen un gran trabajo rumbo al Mex II, a nuestro Puente de Comercio Mundial. que hacen este gran trabajo y esta era una obra que ellos se lo merecían”, expresó Carmen Lilia Canturosas.

La construcción del segundo cuerpo de la carretera MEX II representa una obra histórica para Nuevo Laredo, al concretar un proyecto que permaneció inconcluso durante más de 25 años y que hoy es una realidad gracias a las gestiones impulsadas por el Gobierno Municipal en coordinación con el Gobierno de México y el Gobierno de Tamaulipas.

Como parte de este esfuerzo sin precedentes, el Gobierno Municipal obtuvo la autorización de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para invertir recursos propios en una zona de competencia federal, una decisión que refleja la capacidad de gestión de la administración municipal y su compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura estratégica del país.

La inversión total fue de 283 millones 220 pesos contempló mil 600 metros lineales de carretera, un puente vehicular de 944.72 metros lineales, rampas de acceso, una superestructura de 67.91 metros y un ancho de 14.15 metros, además de parapetos de seguridad que permitirán una circulación más eficiente, moderna y segura para miles de operadores y transportistas.

Gracias a esta infraestructura se reducirán tiempos de traslado, se agilizará el flujo de mercancías y se fortalecerán las condiciones de seguridad para quienes diariamente utilizan esta importante ruta comercial, elevando la competitividad de la frontera más dinámica de México.

Durante el evento, los dirigentes de los organismos empresariales y del sector transporte reconocieron la visión y el compromiso de la presidenta municipal para impulsar proyectos que generan condiciones favorables para el crecimiento económico y consolidan el liderazgo de Nuevo Laredo en el comercio internacional.

Con esta obra, Carmen Lilia Canturosas refrenda su papel como una de las principales impulsoras del desarrollo fronterizo en Tamaulipas, fortaleciendo la posición estratégica de Nuevo Laredo como la aduana más importante de América Latina y como un eje fundamental para el crecimiento económico de México.