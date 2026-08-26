Italia es el último país en retirar su apoyo a la reelección de Infantino

ARCHIVO - Giovanni Malago sonríe tras ser elegido presidente de la Federación Italiana de fútbol, el lunes 22 de junio de 2026, en Roma. (Alfredo Falcone/LaPresse vía AP)

ARCHIVO - Giovanni Malago sonríe tras ser elegido presidente de la Federación Italiana de fútbol, el lunes 22 de junio de 2026, en Roma. (Alfredo Falcone/LaPresse vía AP)

ROMA (AP) — La federación italiana de fútbol se convirtió en la más reciente de una lista creciente de naciones en retirar su apoyo al atribulado presidente de la FIFA Gianni Infantino.

La FIGC emitió un comunicado el miércoles en el que señaló que ya no respaldará la candidatura de Infantino a la reelección en marzo debido a “las recientes iniciativas promovidas por el presidente de la FIFA en materia de gobernanza y del desarrollo de las competiciones internacionales”.

Infantino ha enfrentado una presión cada vez mayor para que renuncie por su abortado plan de vender participaciones de la Copa del Mundo a inversores de capital privado. Tres de las confederaciones continentales de este deporte lo acusaron de “engaño” y el organismo del fútbol europeo, la UEFA, amenazó con boicotear las competiciones de la FIFA.

“Seguiremos trabajando junto a la UEFA y las demás federaciones europeas para promover una visión del fútbol basada en el mérito, la solidaridad, la sostenibilidad y la centralidad de los aficionados”, manifestó el presidente de la FIGC, Giovanni Malagò.

“Nos identificamos con un modelo de diálogo, escucha y responsabilidad compartida que, hasta ahora, ha permitido que el fútbol crezca, innove y, al mismo tiempo, defienda sus principios fundacionales”, agregó.

Rumania siguió el mismo camino el miércoles, cuando el comité ejecutivo de la federación de fútbol votó no apoyar a Infantino para un nuevo mandato.

“La FIFA necesita hoy un nuevo líder que pueda generar consenso y unidad, inspirar confianza y que tenga la capacidad de reunirnos a todos”, dijo el presidente de la FRF, Răzvan Burleanu, al final de la reunión.

Pocos países siguen apoyando públicamente a Infantino

Las federaciones de fútbol de Inglaterra, Gales e Irlanda retiraron su apoyo a la reelección de Infantino a principios de este mes, mientras que Noruega ha pedido que renuncie, además de emitir un comunicado junto con otros cinco países nórdicos —Suecia, Finlandia, Dinamarca, Islandia y las Islas Feroe— para señalar que habían “perdido la confianza” en su liderazgo.

Infantino ha presidido la FIFA desde 2016 y, hasta la reacción adversa por sus propuestas, parecía seguro que sería reelegido sin oposición el próximo año en Marruecos. La FIFA ha fijado como fecha límite el 18 de noviembre para que los aspirantes presenten sus candidaturas.

Algunas de las 211 federaciones miembro de la FIFA están apoyando a Infantino, entre ellas Marruecos, coanfitrión del Mundial de 2030, así como Qatar, donde vivió antes de que el emirato organizara la Copa del Mundo de 2022, y Líbano, que le otorgó la ciudadanía este año. Arabia Saudí, anfitrión de 2034, no ha respaldado públicamente a Infantino pese a sus estrechos vínculos políticos con el reino.