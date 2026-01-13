Reporta Tránsito descenso en accidentes viales durante 2025 en Nuevo Laredo

Se registraron 831 percances, con menos lesionados y fallecidos que en años previos, aunque persisten riesgos como velocidad y alcohol

En 2025 el exceso de velocidad fue el principal factor, con 140 accidentes, seguido por la conducción bajo los efectos del alcohol, con 116 casos, y por conductores sin licencia, con 144 incidentes. [Archivo/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Las estadísticas de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal reportaron un ligero descenso en los accidentes viales registrados en Nuevo Laredo durante 2025, al contabilizarse 831 percances, con un saldo de 111 personas lesionadas y 21 fallecimientos.

De acuerdo con los registros oficiales, las cifras muestran una variación en los últimos años, ya que en 2024 se documentaron 890 accidentes, con 135 personas lesionadas y 27 fallecidas en hechos relacionados con la vialidad.

En el año 2023 se registraron 942 percances, que dejaron 109 personas lesionadas y 24 fallecimientos, mientras que en 2022 se reportaron 911 accidentes, con 138 heridos y 26 muertes.

Durante 2021, las autoridades contabilizaron mil 79 accidentes viales, con un saldo de 90 personas lesionadas y 18 fallecidas, en tanto que en 2020 se registraron mil 15 percances, con 74 heridos y 18 decesos.

Los datos históricos señalan que en 2019 se presentó el mayor número de accidentes en el periodo analizado, con mil 327 hechos viales, en los que resultaron lesionadas 165 personas y 24 perdieron la vida.

Respecto a las causas, la autoridad vial informó que en 2025 el exceso de velocidad fue el principal factor, con 140 accidentes, seguido por la conducción bajo los efectos del alcohol, con 116 casos, y por conductores sin licencia, con 144 incidentes.

En cuanto a la tipología de los percances, se reportaron 21 volcaduras, 31 accidentes con motociclistas, nueve con ciclistas, 19 atropellamientos y 76 casos en los que los vehículos involucrados fueron abandonados, quedando la información integrada en los registros oficiales para su seguimiento.