Refuerza Nuevo Laredo estado de derecho

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal destacó que este tipo de acciones forman parte de una estrategia clara para consolidar un gobierno que garantice certeza jurídica y desarrollo. [Agencias]

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal destacó que este tipo de acciones forman parte de una estrategia clara para consolidar un gobierno que garantice certeza jurídica y desarrollo. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- En el marco de una agenda orientada a consolidar instituciones sólidas y fortalecer el Estado de Derecho, el Colegio de Notarios de Nuevo Laredo, A.C. llevó a cabo el “Taller Teórico-Práctico de Actualización en Materia Notarial 2026” con la participación de notarios de Ciudad Victoria, Tampico, Ciudad Madero, Matamoros, Río Bravo, Reynosa y la región de la Ribereña, reafirmando el compromiso de la ciudad con la legalidad, la profesionalización y la certeza jurídica.

El taller fue impartido por los reconocidos notarios de la Ciudad de México, el Lic. Heriberto Castillo Villanueva, Notario Público No. 69, y el Lic. José Antonio Manzanero Escutia, Notario Público No. 138, quienes compartieron conocimientos actualizados sobre reformas legales, criterios jurisprudenciales y mejores prácticas, fortaleciendo así las capacidades técnicas y éticas de los participantes.

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal destacó que este tipo de acciones forman parte de una estrategia clara para consolidar un gobierno que garantice certeza jurídica y desarrollo.

“En Nuevo Laredo trabajamos con visión y responsabilidad para fortalecer nuestras instituciones. La capacitación constante del gremio notarial es fundamental para brindar seguridad jurídica a las familias y generar condiciones de confianza que impulsen el crecimiento y la inversión en nuestra ciudad”, afirmó.

A través de este ejercicio académico enfocado en la prevención anti lavado, se promovió la actualización integral del gremio notarial, permitiendo a sus integrantes desempeñar su función con mayor eficiencia, transparencia y apego a la legalidad, contribuyendo directamente a robustecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

Por su parte, el presidente del Colegio de Notarios de Nuevo Laredo, Óscar Mario Hinojosa, reiteró el compromiso del organismo con la sociedad.

“Con este taller dimos un paso firme en la actualización de nuestros conocimientos y en el fortalecimiento de nuestra labor. Seguiremos trabajando con ética, profesionalismo y responsabilidad para garantizar certeza jurídica en cada acto que realizamos”, señaló Hinojosa.

Los talleristas iniciaron con un panel sobre la Ley de Antilavado y posteriormente presentaron temas como “Novedades fiscales en materia notarial” y “Contratos Civiles y Novedades Mercantiles en la Actividad Práctica Notarial”

El Colegio de Notarios de Nuevo Laredo, A.C. se ha consolidado como una institución clave en el desarrollo de la ciudad, al agrupar a los notarios públicos y garantizar la legalidad en actos civiles y comerciales, así como en trámites fundamentales como escrituras, testamentos y certificaciones.

Este encuentro reunió a destacadas autoridades y representantes del ámbito jurídico, entre ellos Juan Carlos Mendoza Sánchez, Cónsul General de México en Laredo, Texas; Alicia Palacios Camacho, Cónsul de Documentación del mismo consulado; así como Raúl Enrique Padilla García, presidente del Colegio de Notarios del Estado de Tamaulipas, A.C., quienes respaldaron esta iniciativa enfocada en elevar los estándares del ejercicio notarial.