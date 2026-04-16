Promueven autoridades municipales programa de apoyo a ganaderos

La convocatoria será publicada en el transcurso de esta semana o a más tardar la próxima, donde se darán a conocer los requisitos para acceder al apoyo. [Agencias]

La convocatoria será publicada en el transcurso de esta semana o a más tardar la próxima, donde se darán a conocer los requisitos para acceder al apoyo. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Rural, lanzará en los próximos días la convocatoria del programa “Mineraliza tu Ganado”, el cual otorgará un subsidio del 75 por ciento en la adquisición de suplementos minerales para productores pecuarios, informó el director Rubén González Villarreal.

El funcionario destacó que la correcta suplementación con minerales es fundamental para garantizar la salud del ganado, mejorar su fertilidad y elevar la calidad de la producción cárnica.

“Es súper esencial que los minerales se estén dando al ganado, porque mientras esté sano, se mejora su rendimiento, su fertilidad y la calidad del producto final”, señaló.

González Villarreal explicó que el programa está dirigido a productores de todos los tamaños, desde pequeños ganaderos con cinco o diez cabezas, hasta aquellos con hatos más grandes de hasta 200 animales, estimando una participación aproximada de más de 100 beneficiarios.

Asimismo, adelantó que la convocatoria será publicada en el transcurso de esta semana o a más tardar la próxima, donde se darán a conocer los requisitos para acceder al apoyo.

Entre los principales lineamientos, destacó la importancia de que los productores cuenten con su Unidad de Producción Pecuaria (UPP) actualizada, así como con pruebas vigentes de sanidad como tuberculosis y brucelosis, requisitos indispensables para acceder no solo a este programa, sino a futuros apoyos.

“Es muy importante que los ganaderos tengan su registro actualizado, porque eso garantiza que están cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Además, esto les permite ser considerados para otros apoyos que vienen más adelante”, subrayó.

El director de Desarrollo Rural mencionó que, gracias a esfuerzos recientes en coordinación con la Asociación Ganadera Local, alrededor del 80 por ciento de los productores ya se encuentran en proceso de regularización.

El programa “Mineraliza tu Ganado” operará mediante un esquema de subsidio municipal del 75 por ciento en la adquisición de suplementos minerales, mientras que los productores beneficiados aportarán el 25 por ciento restante.