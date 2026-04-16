Avanza Aston Villa a semifinales de Liga Europa tras goleada ante Bologna

Equipo inglés enfrentará a Nottingham Forest, que regresa a instancia europea tras tres décadas de ausencia

Amadou Onana (izquierda), del Aston Villa, disputa un balón con Lewis Ferguson del Bologna durante la vuelta de los cuartos de final de la Liga Europa, el jueves 16 de abril de 2026 (AP Foto/Dave Shopland)

Amadou Onana (izquierda), del Aston Villa, disputa un balón con Lewis Ferguson del Bologna durante la vuelta de los cuartos de final de la Liga Europa, el jueves 16 de abril de 2026 (AP Foto/Dave Shopland)

CIUDAD DE MÉXICO.- Ollie Watkins anotó de nuevo por el Aston Villa, que eliminó el jueves a Bologna de la Liga Europa con una goleada de 4-0 para agendar una semifinal totalmente inglesa contra Nottingham Forest.

El equipo del español Unai Emery alcanzó su segunda semifinal europea en tres temporadas con un marcador global de 7-1.

Watkins había anotado dos veces en la victoria de la semana pasada por 3-1 en el partido de ida de los cuartos de final en Italia. El delantero marcó el ritmo en Villa Park.

Empujó a la red un centro raso desde la izquierda que le suministró Morgan Rogers para el 1-0 a los 16 minutos, su gol número 100 con Villa.

Rogers tuvo una oportunidad de oro para aumentar la ventaja, pero el portero de Bologna Federico Ravaglia atajó su penal.

Sin embargo, apenas un minuto después, Villa duplicó su ventaja cuando el argentino Emiliano Buendía anotó desde un ángulo cerrado.

Rogers marcó el 3-0 con otro disparo an ángulo a los 39, y Ezri Konsa cerró la cuenta segundos antes del pitazo final.

Villa alcanzó los cuartos de final de la Liga de Campeones la temporada pasada y está en camino de asegurar un lugar en la lucrativa competición de primer nivel la próxima campaña, dado que se mantiene cuarto en la Liga Premier.

Gran regreso a Europa

Forest alcanzó las semifinales al vencer 1-0 a Porto, que se quedó con 10 hombres, en lo que ha sido un exitoso regreso a la competición europea tras una ausencia de 30 años. El cuadro inglés avanzó 2-1 en el global tras el empate de la semana pasada en Portugal.

Morgan Gibbs-White adelantó a los anfitriones a los 12 minutos con un remate desde fuera del área, que rozó a otro jugador, después de que el defensor de Porto Jan Bednarek fue expulsado por cometer una falta sobre Chris Wood, quien luego tuvo que ser sustituido por una lesión de rodilla.

Wood es un delantero clave para Nottingham, amenazado por el descenso —y para los planes mundialistas de Nueva Zelanda — y apenas recientemente regresó tras una lesión de rodilla que lo mantuvo largo tiempo fuera.

Porto nunca ha vencido a un club de la Premier en Inglaterra en 24 intentos.

La última vez que Nottingham alcanzó una semifinal europea fue en 1984 en la Copa UEFA.

Primera semifinal de Friburgo

Friburgo avanzó a las semifinales de la Liga Europa al vencer el jueves 3-1 al Celta Vigo.

El equipo de la Bundesliga ganó la serie con un global de 6-1 y alcanzó por primera vez esta instancia en una competición europea,tras la goleada 3-0 de la semana pasada en el partido de ida de los cuartos de final.

Friburgo ha marcado 11 goles en sus últimos tres partidos en la competición de segundo nivel europeo.

Igor Matanović adelantó 1-0 a Friburgo con una espectacular volea de zurda desde fuera del área. Yuito Suzuki amplió la ventaja con un disparo desviado al final del primer tiempo y luego superó al portero Ionut Radu tras el descanso.

El gol del honor de Williot Swedberg para los anfitriones españoles llegó en el tiempo añadido.

El próximo rival de Friburgo será Braga, que remontó un déficit de dos goles para ganar 4-2 en el campo del Real Betis después de que ambos equipos empataron 1-1 en el partido de ida.

Crystal Palace en semifinales de la Conference League

Crystal Palace aseguró un lugar en las semifinales de la competición de tercer nivel, la Conference League, pese a una derrota 2-1 ante la Fiorentina en Italia .

Palace avanzó por 4-2 en el global tras una victoria 3-0 como local en el partido de ida para medirse con el Shakhtar de Ucrania, que avanzó el jueves tras superar a AZ Alkmaar .

Estrasburgo y Rayo Vallecano también avanzaron .

Italia en problemas

La crisis del fútbol italiano empeoró con las eliminaciones europeas de Bologna y Fiorentina .

Como resultado, Italia no tiene ningún club en una semifinal europea por primera vez en siete años.

Eso ocurrió después de que Atalanta — el único club italiano que alcanzó los octavos de final de la Liga de Campeones— fue eliminado con una abultada derrota global de 10-2 ante Bayern Múnich.