Concluye retiro de tropas de Estados Unidos de base aérea en Siria

Un vehículo militar estadounidense es transportado en un camión como parte de un convoy de retirada de la base de Qasrak, en la provincia de Hasakah, en el noreste de Siria, hacia la frontera con Jordania, cerca de Daraa, Siria, el jueves 16 de abril de 2026. (AP Foto/Ghaith Alsayed)

Un vehículo militar estadounidense es transportado en un camión como parte de un convoy de retirada de la base de Qasrak, en la provincia de Hasakah, en el noreste de Siria, hacia la frontera con Jordania, cerca de Daraa, Siria, el jueves 16 de abril de 2026. (AP Foto/Ghaith Alsayed)

BASE AÉREA DE QASRAK, Siria.- Las fuerzas de Estados Unidos completaron el jueves su retirada de la base aérea de Qasrak, cuando un último convoy de soldados y equipo salió del lugar en la provincia siria de Hasakah, informaron funcionarios de ambas partes.

El ejército sirio ha tomado ahora el control total de la mayoría de los sitios militares del país donde antes estaba desplegado el ejército estadounidense.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Siria señaló en un comunicado que “la restauración por parte del Estado sirio de su soberanía sobre zonas que estaban fuera de su control, incluido el noreste y las regiones fronterizas, es el resultado de los esfuerzos continuos del gobierno sirio por unificar el país en el marco de un solo Estado”.

Indicó que la retirada de Estados Unidos se produjo como resultado de la implementación exitosa de un acuerdo entre el gobierno central de Siria en Damasco y las Fuerzas Democráticas Sirias, lideradas por kurdos, que anteriormente controlaban gran parte del noreste de Siria, así como del éxito en la lucha contra los remanentes del grupo Estado Islámico.

El portavoz principal del Comando Central de Estados Unidos, el capitán Tim Hawkins, confirmó la retirada.

“Las fuerzas de Estados Unidos han completado la entrega de todas nuestras principales bases en Siria, como parte de una transición deliberada y basada en condiciones”, afirmó el militar, y añadió que el Ejército de Estados Unidos “seguirá apoyando los esfuerzos antiterroristas liderados por socios, que son esenciales para garantizar la derrota duradera de ISIS y fortalecer la seguridad regional”.

El jueves pudieron verse convoyes de camiones saliendo de la base, transportando vehículos militares y equipo.

Las fuerzas de Estados Unidos comenzaron a retirarse de Qasrak a finales de febrero, en lo que parecía ser parte de un descenso más amplio de las fuerzas estadounidenses en Siria. A principios de ese mes, el Comando Central del Ejército de Estados Unidos y el Ministerio de Defensa de Siria anunciaron que las tropas estadounidenses habían abandonado la base de al-Tanf, en el este de Siria, cerca de la frontera con Jordania.

La salida de las fuerzas estadounidenses de las bases se produjo después de que el Ejército completara el traslado de unos 5.700 presuntos combatientes del Estado Islámico desde centros de detención en el noreste de Siria a prisiones en Irak, donde serán juzgados.

La principal misión de las tropas estadounidenses en Siria es impedir un resurgimiento del grupo Estado Islámico. La organización extremista perdió el control del último territorio que mantenía en Siria en 2019, pero sus células durmientes han perpetrado ataques periódicos en Siria, Irak y en el extranjero.