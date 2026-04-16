Anuncia COMAPA avance del 60% en reparaciones de la Planta Centro

Se estima que el sistema opere al 100% este viernes 17 de abril

Ya arribó a la Planta Centro de Comapa una pieza impulsora de uno de los equipos dañados. Y que este mismo día iniciarán los trabajos de instalación. [Agencias]

Ya arribó a la Planta Centro de Comapa una pieza impulsora de uno de los equipos dañados. Y que este mismo día iniciarán los trabajos de instalación. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA), anunció la tarde de este viernes que los trabajos de reparación en la Planta Centro, registran un avance del 60%.

“Al momento las siguientes colonias cuentan con el servicio de agua potable: Viveros, Mier y Terán, Madero, Álamos, Anáhuac, Villas de San Miguel, Valles de Anáhuac, Constitucional y Oradel”, señaló el organismo operador.

“Es importante considerar que en zonas altas como Mirador, Loma Bonita, El Maestro, parte alta de Oradel y Matamoros, puede presentarse baja presión o intermitencia”, continuó.

Así mismo indicó que ya arribó a Planta Centro una pieza impulsora de uno de los equipos dañados. Y que este mismo día iniciarán los trabajos de instalación.

“Con esta pieza, se podrá aumentar 300 litros por segundo a partir de las 9:00 p.m. De manera simultánea el motor dañado continúa en taller teniendo un avance del 70% en su reparación”, refirió.

Reiteró que se estima que el sistema opere al 100% este viernes 17 de abril.

SUPERVISA ALCALDESA LAS OBRAS

La Presidenta Municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, visitó la Planta Internacional Tratadora de Aguas Residuales (PITAR), en donde dirigió un mensaje a la ciudadanía, compartiendo de manera directa la situación actual del suministro de agua en la ciudad acompañada por Silvia Fernández G. Boone, Gerente General y Edgar Benavides, Gerente Técnico.

“Sabemos lo importante que es el recurso hídrico en cada hogar y entendemos las molestias que esta situación ha generado. Por ello, seguimos trabajando sin pausa, con responsabilidad y compromiso, avanzando con resultados favorables y en los tiempos establecidos para restablecer el servicio de la mejor manera posible”, dijo la alcaldesa.