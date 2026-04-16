Acerca Ayuntamiento empleo a la ciudadanía

Con estas acciones el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de generar más y mejores oportunidades de empleo, fortaleciendo la economía local contribuyendo al bienestar de la ciudadanía. [Agencias]

Con estas acciones el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de generar más y mejores oportunidades de empleo, fortaleciendo la economía local contribuyendo al bienestar de la ciudadanía. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con una destacada participación ciudadana, el Gobierno Municipal llevó a cabo una nueva edición del programa “Empleo en tu Colonia” en la Plaza Hidalgo, acercando oportunidades laborales a las y los neolaredenses.

Desde temprana hora, decenas de personas acudieron a este punto del sector centro para conocer las vacantes disponibles y postularse a puestos en empresas de distintos giros, consolidando este programa como una estrategia efectiva para impulsar la vinculación entre buscadores de empleo y el sector productivo.

Durante la jornada, se ofertaron oportunidades en áreas comerciales y de servicios, así como en agencias aduanales y empresas transportistas, permitiendo que personas con distintos perfiles encontrarán opciones acordes a sus habilidades y experiencia.

El programa “Empleo en tu Colonia”, impulsado a través de la Bolsa de Empleo Municipal y como parte de la estrategia “Presidencia Cerquita de Ti”, tiene como objetivo facilitar el acceso a un empleo digno, acercando directamente a las colonias herramientas que contribuyen al desarrollo económico de las familias.

Quienes asistieron pudieron realizar su registro, entregar su solicitud o currículum y establecer contacto directo con reclutadores, agilizando así su proceso de incorporación al mercado laboral.

Para aquellas personas que no pudieron acudir, el Gobierno Municipal mantiene disponibles alternativas digitales, como la plataforma: www.bolsadeempleo.com.mx, donde es posible consultar vacantes y postularse en línea.

Con estas acciones el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de generar más y mejores oportunidades de empleo, fortaleciendo la economía local contribuyendo al bienestar de la ciudadanía.