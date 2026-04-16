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Impulsa Municipio educación ambiental

Con instalación de huerto urbano en el SAT Nuevo Laredo

Estas acciones tienen como objetivo promover la educación ambiental, así como incentivar el autoconsumo responsable. | AGENCIAS
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- Como parte de las acciones para fomentar una cultura sustentable y el cuidado del medio ambiente, la Coordinación General de Gestión Ambiental del Gobierno Municipal llevó a cabo el programa de Huertos Urbanos en las instalaciones del SAT Nuevo Laredo.

Durante esta actividad, se impartió una plática de capacitación dirigida al personal, en la que se brindaron herramientas prácticas para el aprovechamiento de espacios y la producción de alimentos de manera sostenible.

Estas acciones tienen como objetivo promover la educación ambiental, así como incentivar el autoconsumo responsable, contribuyendo a la generación de hábitos que favorezcan el cuidado de los recursos naturales y el desarrollo de comunidades más conscientes y resilientes.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de impulsar iniciativas que fortalezcan la participación ciudadana en la protección del medio ambiente y la adopción de prácticas sustentables en la vida diaria.

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