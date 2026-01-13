Fallece adulto mayor en vía pública al regresar a centro de rehabilitación

El hombre se desplomó en la colonia Hipódromo; paramédicos confirmaron muerte por presunto problema de salud

Testigos señalaron que el adulto mayor cayó de forma súbita, presuntamente a causa de un problema de salud. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un hombre de la tercera edad perdió la vida la tarde de este lunes en la colonia Hipódromo, en el sector poniente de esta frontera, cuando regresaba a pie a un centro de rehabilitación tras realizar una compra en un negocio cercano.

El hecho se registró alrededor de las 12:00 horas sobre la avenida Tomás F. de la Garza, entre la calle Iturbide y la Privada de Iturbide, donde la persona quedó tendida sobre la vía pública.

De acuerdo con información recabada en el lugar, Ovidio Narciso, de 61 años, había salido a comprar tortillas y se dirigía de regreso cuando se desplomó repentinamente.

Testigos señalaron que el adulto mayor cayó de forma súbita, presuntamente a causa de un problema de salud, quedando junto a sus pertenencias, entre ellas bolsas con tortillas y unos lentes.

Paramédicos de la empresa Ambulancias Ariana Medic acudieron al sitio tras el reporte al número de emergencias y, al valorar al hombre, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Al lugar también arribaron integrantes de un grupo de apoyo ubicado en la colonia Palacios, quienes informaron a las autoridades que el fallecido residía en un centro de rehabilitación.

Agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas realizaron las diligencias correspondientes y dieron fe del deceso, y el cuerpo fue llevado a una funeraria para la práctica de la autopsia.