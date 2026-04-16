Refuerza Estado campaña de vacunación antirrábica para perros y gatos

A través de los 12 Distritos de Salud para el Bienestar

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La Secretaría de Salud de Tamaulipas intensificó la campaña de vacunación antirrábica a través de los 12 Distritos de Salud para el Bienestar, donde se distribuyeron más de 300 mil dosis que serán aplicadas de manera gratuita a perros y gatos durante el presente año.

La secretaria de Salud en la entidad, Adriana Marcela Hernández Campos, precisó que esta estrategia tiene como finalidad prevenir la rabia, con acciones que se refuerzan durante los meses de marzo, abril y mayo.

Señaló que el Gobierno del Estado, encabezado por Américo Villarreal Anaya, garantiza la disponibilidad de vacunas mediante la asignación de recursos por el orden de los 11 millones de pesos anuales, destinados a la adquisición de biológicos y al funcionamiento del departamento de Zoonosis.

Informó que la vacuna es gratuita y se aplica a perros y gatos a partir del primer mes de edad como primera dosis, con un refuerzo a los tres meses y revacunación anual durante toda la vida del animal.

Asimismo, la Secretaría de Salud, a través de los Distritos de Salud para el Bienestar, instaló módulos temporales de vacunación antirrábica en puntos estratégicos de alta afluencia en cada localidad, con el objetivo de facilitar el acceso a este servicio.

En ese sentido, invitó a la población a acudir el próximo 18 de abril al Centro de Salud IMSS Bienestar número 12, ubicado en la colonia Luis Echeverría, en el municipio de Tampico, en un horario de 9:00 a 13:00 horas, para vacunar a sus mascotas.

Finalmente, destacó que como parte de las acciones de cuidado y protección animal, así como de concientización sobre la tenencia responsable, se realizan en el estado más de 10 mil esterilizaciones anuales.