Impacta camioneta poste de la CFE y provoca apagón en colonia Matamoros

El conductor huyó tras el choque; autoridades cerraron vialidad y personal de CFE restableció el servicio eléctrico

La unidad fue localizada sin ocupantes, ya que la persona que la conducía se retiró del lugar tras el accidente, dejando el vehículo con daños materiales considerables. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vial se registró este fin de semana en la colonia Matamoros, luego de que una camioneta se impactara contra un poste de madera de la Comisión Federal de Electricidad, lo que provocó un apagón en el sector.

El percance ocurrió sobre la calle Bolívar, entre Corona y Amado Nervo, donde autoridades de Tránsito y Vialidad acudieron tras el reporte del choque y la falta de suministro eléctrico en la zona.

De acuerdo con el peritaje preliminar, una camioneta tipo Range Rover Evoque modelo 2015 circulaba de oriente a poniente cuando, al cruzar las vías del ferrocarril, perdió el control de la unidad.

La camioneta se proyectó directamente contra la estructura de madera, derribando el poste y dejando cables de alta tensión sobre la carpeta asfáltica, situación que obligó al cierre parcial de la vialidad.

El impacto ocasionó la suspensión del servicio de energía eléctrica durante varias horas en la colonia, mientras personal de la CFE realizaba las maniobras necesarias para restablecer el suministro.

Al arribar las autoridades, la unidad fue localizada sin ocupantes, ya que la persona que la conducía se retiró del lugar tras el accidente, dejando el vehículo con daños materiales considerables.

Agentes de Tránsito ordenaron el traslado de la camioneta al corralón y dieron parte a las instancias correspondientes, quedando el caso bajo seguimiento para la localización del propietario y el deslinde de responsabilidades.