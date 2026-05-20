Reporta PC más afectaciones en segundo día de tormentas

Imágenes que dan muestra de las afectaciones que se han registrado en la ciudad en las últimas 24 horas. [PC/Cortesía]

Imágenes que dan muestra de las afectaciones que se han registrado en la ciudad en las últimas 24 horas. [PC/Cortesía]

Nuevo Laredo, Tam.– Después del segundo día con una tormenta severa, registrada durante la madrugada de este martes, la Dirección de Protección Civil y Bomberos (PC) reportó saldo blanco en cuanto a inundaciones graves, aunque sí se registraron afectaciones como caída de árboles, postes y apagones en distintos sectores de la ciudad.

“Desde antes del fenómeno climatológico se activaron los protocolos preventivos en coordinación con el Consejo Municipal de Protección Civil, encabezado por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, manteniendo monitoreo constante y difusión de boletines meteorológicos para alertar a la ciudadanía”, precisó el director de Protección Civil y Bomberos, Humberto Fernández Diez de Pinos.

Detalló que durante la tormenta se presentaron vientos constantes de entre 45 y 50 kilómetros por hora, así como ráfagas que alcanzaron de 75 a 85 kilómetros por hora, además de intensa lluvia concentrada principalmente en un lapso de 45 minutos.

A pesar de la cantidad de agua acumulada en un periodo aproximado de dos horas, señaló que la ciudad no presentó inundaciones severas gracias al funcionamiento de la red hidráulica, aunque sí hubo algunos encharcamientos y espejos de agua.

Fernández Diez de Pinos destacó la importancia de la participación ciudadana para evitar taponamientos en el drenaje, exhortando a no dejar bolsas plásticas, cajas de cartón u objetos ligeros expuestos durante este tipo de fenómenos, ya que terminan obstruyendo el alcantarillado.

“Entre las principales atenciones realizadas durante la noche se contabilizaron 17 árboles caídos, además de luminarias dañadas y dos postes derribados, uno de ellos por fractura y otro debido a que un árbol cayó sobre la estructura junto con un transformador, situación que provocó un apagón de aproximadamente tres horas en un sector de la ciudad”, mencionó.

En las labores participaron elementos de Protección Civil y Bomberos, así como personal de Tránsito y Vialidad, Obras Públicas, Servicios Públicos Primarios y la Comisión Federal de Electricidad, quienes trabajaron para liberar vialidades y restablecer servicios.

Asimismo, informó que una familia fue trasladada al refugio temporal municipal ubicado en Madero y Juárez, luego de que el techo de su vivienda presentara daños y filtraciones de agua a consecuencia de los fuertes vientos.

El titular de Protección Civil señaló que con el inicio de la temporada de ciclones, huracanes y tormentas tropicales se espera un periodo de intensa actividad climática en la región, de acuerdo con especialistas y la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Finalmente, recomendó a la población mantenerse en casa durante tormentas con fuertes vientos y lluvias intensas para prevenir accidentes, asegurando que tanto la estación central como las subestaciones continúan operando para brindar atención inmediata a cualquier emergencia.