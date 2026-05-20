Sorprende precio del huevo a consumidores

Tapa se vende en 60 pesos; de las más económicas en los últimos dos años

Esta vez, hubo más descuentos que aumentos. [José García/Líder Web]

Esta vez, hubo más descuentos que aumentos. [José García/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.- En el ‘martes de mercado’, sorprendió a los clientes el precio de la tapa de huevo, de 30 piezas, cuyo valor se estableció desde los 60 pesos en adelante.

Por lo menos, en los últimos dos años, no se veían esos costos a la baja. Esto en los centros comerciales de Nuevo Laredo.

En tanto, el precio de la naranja se mantiene en 30 pesos el kilogramo.

El chile poblano, esta semana repite su costo elevado de 110 pesos el kilo.

En cuanto al limón, subió de 33 a 34 pesos el kilo, mientras que el chile serrano bajó de 70 a 65 pesos el kilo, el chile jalapeño de igual forma descendió de 40 a 33 pesos el kilo.

Respecto al tomate, bajó de 44 a 40 pesos por kilo, la papa morena se mantiene a 10 pesos por kilo y, la papa blanca, también repite a 60 pesos el kilo.

Otros productos, como la cebolla, baja de 30 a 19 pesos el kilo y el aguacate escaló de 65 a 67 pesos el kilo.

La papaya continuó en 45 pesos el kilo y la piña siguió una semana más a 29 pesos el kilo.