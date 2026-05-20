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¡Gas butano ya es más caro!

Litro sube a 10.12 pesos y, el kilo, a 18.74

Una pipa repartidora de gas LP recorre las calles de Nuevo Laredo. [José García/Líder Web]
Iván Zertuche / Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.– De nueva cuenta, el precio del gas LP presenta un aumento tanto por kilo como por litro, esto de acuerdo con información de la Comisión Nacional de Energía.

Del 17 al 23 de mayo, el gas butano costará 10.12 pesos por litro y 18.74 pesos el kilogramo.

Lo que significa un aumento de 10 y 18 centavos, respectivamente.

Este encarecimiento del combustible lo impulsa el conflicto bélico en Oriente Medio, que ha desencadenado elevados costos de muchos productos y servicios en el mundo.

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