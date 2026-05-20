Carteristas, jugadas a balón parado y fe: el viaje del Arsenal a la cima del futbol inglés

Un hincha del Arsenal se marcha tras la celebración del título de la Liga Premier, el martes 19 de mayo de 2026 (AP Foto/Alberto Pezzali)

Un hincha del Arsenal se marcha tras la celebración del título de la Liga Premier, el martes 19 de mayo de 2026 (AP Foto/Alberto Pezzali)

CIUDAD DE MÉXICO.- Más de dos décadas después, Arsenal vuelve a ser campeón de Inglaterra.

El empate 1-1 de Manchester City en Bournemouth aseguró al Arsenal el martes su primer título de la Liga Premier desde los “Invencibles” de Arsene Wenger en 2004.

A continuación, un vistazo al sinuoso camino del Arsenal para regresar a la cima del fútbol inglés bajo el mando de Mikel Arteta:

Mantenerse con Arteta

La cúpula de Arsenal tenía que tomar una gran decisión.

Era el 28 de agosto de 2021 y el equipo acababa de perder 5-0 en el feudo del Man City para caer al fondo de la clasificación de la Premier, con una tercera derrota consecutiva en el inicio de la temporada, algo que no ocurría desde 1954.

Arteta, quien había cumplido un año y medio de su primer contrato como entrenador principal, afirmó que se estaba cuestionando a sí mismo en medio de la creciente preocupación de que no fuera el técnico adecuado para llevar a Arsenal hacia delante.

Mesut Ozil, quien acababa de dejar el Arsenal tras ser apartado por Arteta, publicó con sarcasmo en las redes sociales: “confíen en el proceso”, una mordaz alusión a los métodos de su exentrenador.

Sin embargo, la directiva, encabezada por el propietario estadounidense Stan Kroenke, respaldó a Arteta.

Había comenzado su etapa en Arsenal ganando la Copa de la FA al final de su primera temporada al mando y estaba iniciando el duro proceso de construir una nueva cultura en el club, lo que implicaba imponer más disciplina y remodelar la plantilla deshaciéndose de jugadores considerados desestabilizadores, como Ozil y Pierre-Emerick Aubameyang.

Aun así, el siguiente trofeo tardaría más de lo previsto en llegar —casi seis años, a fin de cuentas.

Confiar en la juventud y luego gastar a lo grande

En los primeros años de su gestión, Arteta depositó su confianza en jugadores más jóvenes para cambiar la suerte de Arsenal y apostó por la buena voluntad y la fe de la directiva para que le permitieran llevar sus planes hasta el final.

Bukayo Saka y Emile Smith Rowe estuvieron entre los canteranos ascendidos al primer equipo. Gabriel Martinelli, de 18 años, llegó desde Brasil en 2019. Otro joven de 18 años, William Saliba, se incorporó esa misma temporada desde Francia y al principio fue cedido a préstamo.

En los siguientes dos años, se fichó a jugadores menores de 23 años —como Ben White y Martin Ødegaard—.

Arteta pulió a estos jóvenes hasta convertirlos en futbolistas de primer nivel de la Premier, pero estaba claro que, para dar el paso definitivo, el club necesitaba comprar jugadores ligeramente mayores y de élite, como Declan Rice, Viktor Gyokeres y Eberechi Eze.

No salieron baratos. Rice costó 105 millones de libras (138 millones de dólares) según distintos reportes. Era una cifra récord en Gran Bretaña en 2023.

Gyokeres y Eze fueron fichados el verano pasado por un precio combinado de alrededor de 160 millones de dólares.

Ahora la presión sobre Arteta era mayor. Necesitaba resultados inmediatos.

Subcampeonatos y métodos poco ortodoxos

Terminar como subcampeón de la Premier en los últimos tres años hizo que muchos comentaristas de fútbol se burlaran de los jugadores de Arsenal y de Arteta, calificándolos de “casi campeones” o incluso de “pechos fríos”.

Una visión alternativa es que eso acumuló la experiencia y la determinación necesarias para, por fin, lanzar un asalto exitoso al título.

Arteta siguió creyendo en su plantilla —y siguió ideando métodos poco ortodoxos, que invitaban a la mofa, para inspirar a sus jugadores. Según se informó, para una cena de pretemporada se contrató a un carterista, quien sustrajo objetos a los futbolistas, subrayando la necesidad de estar alerta en todo momento.

Antes de un partido, Arteta llevó una bombilla al vestuario, vinculándola con su exigencia de que el equipo brillara e iluminara el Emirates Stadium. Hace apenas unas semanas, se proyectaron en pantallas gigantes durante los entrenamientos videos de TikTok con cánticos de aficionados.

Arsenal ha sido mentalmente más fuerte esta temporada, resistiendo tras otro gran inicio de campaña y llevándolo hasta el final pese al habitual repunte de City en el tramo final.

El regreso a las bases del fútbol inglés

La campaña de Arsenal rumbo al título ha sido deslucida por momentos.

Durante un par de temporadas, el Arsenal de Arteta ha sido el emblema de un regreso a las bases del fútbol inglés. La era del pase vistoso bajo Pep Guardiola y del fútbol “heavy metal” con Jurgen Klopp ha dado paso a las jugadas a balón parado, los saques de banda largos y los balones prolongados desde el fondo.

Arsenal ha dominado ese mundo, con Gabriel Magalhaes como una amenaza en los córners, Rice como pieza clave con sus saques precisos y envíos a balón parado, y Gyokeres como un delantero más robusto, capaz de aguantar el balón de espaldas.

Los Gunners tienen con claridad el mejor registro defensivo de la liga, encajando apenas 26 goles en 37 partidos esta temporada, y será esa solidez y fortaleza lo que definirá a este equipo campeón.

Arteta puede irritar a algunas personas con algunas de sus expresivas gesticulaciones en (o fuera de) su área técnica, pero está claro que es un táctico astuto, sin duda apoyado en sus años como asistente de Guardiola en el City.

Liderazgo de Rice, atajadas de Raya y más goles de Gyokeres

Rice y el arquero David Raya han destacado para Arsenal esta temporada, colocándolos entre los favoritos al premio de Jugador del Año del fútbol inglés.

El liderazgo de Rice, su energía en el mediocampo y su ejecución a balón parado lo han convertido en un integrante fundamental del equipo y en uno de los jugadores clave de Inglaterra de cara al Mundial.

Raya ha ayudado a Arsenal a mantener 19 vallas invictas, lo que le valió el premio Guante de Oro por tercer año consecutivo, mientras que su distribución y su pase desde el fondo quizá sean los mejores de la Premier.

Si se añade que Gyokeres marcó 21 goles en todas las competiciones en su primera temporada en el club, Arsenal ha tenido una mayor riqueza general en su plantilla que en cualquier otro momento con Arteta.