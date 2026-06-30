Registra Tamaulipas mínimo histórico en robo de vehículos durante mayo

Las estadísticas oficiales reflejan la cifra más baja para ese mes desde 2015 y desde octubre de 2022

NUEVO LAREDO, TAM.- Durante mayo de 2026, Tamaulipas registró el menor número de robos de vehículo para ese mes desde 2015, además de alcanzar la cifra más baja de este delito desde octubre de 2022, de acuerdo con estadísticas oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Los indicadores reflejan una tendencia a la baja en la incidencia de este ilícito, considerado uno de los delitos que afectan directamente el patrimonio de la población. Las cifras corresponden al seguimiento estadístico que realiza el organismo federal con base en las carpetas de investigación reportadas por las fiscalías y procuradurías del país.

Autoridades estatales atribuyeron estos resultados al trabajo coordinado de las instituciones que integran la Mesa de Paz en Tamaulipas, mediante la implementación de acciones permanentes de prevención, vigilancia, inteligencia y combate a la delincuencia en distintas regiones de la entidad.

Las estrategias desarrolladas por las corporaciones de seguridad han incluido operativos conjuntos, patrullajes preventivos y acciones de investigación orientadas a reducir la incidencia delictiva y fortalecer las condiciones de seguridad para la población.

Con base en la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la reducción en el robo de vehículos reafirma la tendencia observada durante los últimos meses y forma parte de los indicadores utilizados para evaluar el comportamiento de los delitos de alto impacto en la entidad.

Las autoridades señalaron que continuarán reforzando la estrategia de seguridad con el objetivo de mantener la disminución de este delito y preservar el patrimonio y la tranquilidad de las familias tamaulipecas.