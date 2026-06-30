Reportan tres fallecimientos por causas naturales en Nuevo Laredo

NUEVO LAREDO, TAM.- Tres personas perdieron la vida en hechos distintos registrados en Nuevo Laredo, donde autoridades ministeriales realizaron las diligencias correspondientes y descartaron la presencia de huellas o signos de violencia en los cuerpos.

Uno de los casos ocurrió en un domicilio del fraccionamiento Valles del Paraíso, al que acudieron elementos de la Policía Investigadora luego del reporte realizado por personal de Protección Civil. En una de las habitaciones localizaron sin vida a una mujer de 85 años, identificada con las iniciales Adelina “S”, recostada sobre una cama. De acuerdo con la entrevista realizada a su hija, la mujer padecía insuficiencia renal desde hacía aproximadamente seis meses, además de una infección en las vías urinarias por la que recibía atención médica en el ISSSTE. La familiar informó que durante la madrugada notaron que había dejado de respirar, por lo que solicitaron una ambulancia a través del número de emergencias; posteriormente, paramédicos confirmaron el fallecimiento.

En un segundo hecho, agentes investigadores acudieron a un domicilio de la colonia Victoria, donde encontraron sin vida a Juana “G”, de 59 años de edad, también sobre una cama y sin indicios visibles de violencia. Su esposo declaró que la mujer padecía hipertensión y cáncer de colon, enfermedad diagnosticada en abril de 2025, por la que recibía tratamiento médico particular. Explicó que debido a su estado de salud permanecía postrada y que, momentos antes de su fallecimiento, presentó dificultad para respirar antes de perder los signos vitales, por lo que solicitó el apoyo de los servicios de emergencia.

El tercer caso se registró en el Hospital México Americano, donde fue declarado sin vida Francisco Marcelino “I”, de 56 años de edad. Según el reporte médico, el hombre fue trasladado por personal de Protección Civil después de presentar un malestar mientras laboraba en un plantel del CECATI. Durante la atención prehospitalaria y hospitalaria se le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar e intubación; sin embargo, no fue posible restablecer el ritmo cardíaco y se confirmó su fallecimiento a consecuencia de un infarto agudo al miocardio. El examen físico tampoco reveló signos de violencia.

En los tres casos, la Policía Investigadora y la Fiscalía General de Justicia del Estado llevaron a cabo las actuaciones correspondientes para integrar las carpetas de investigación y documentar oficialmente las causas de los fallecimientos.