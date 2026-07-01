Provoca conductor carambola al ignorar señal de alto en Nuevo Laredo

Peritos de Tránsito realizaron las diligencias correspondientes en el lugar para determinar la mecánica del hecho y elaborar el dictamen oficial. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Peritos de Tránsito realizaron las diligencias correspondientes en el lugar para determinar la mecánica del hecho y elaborar el dictamen oficial. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Antes de ser proyectado contra dos vehículos estacionados, un automóvil, cuyo conductor no respetó una señal de alto protagonizó un accidente vial en el cruce de la calle 16 y la avenida 4, en el fraccionamiento Valles de Anáhuac, donde únicamente se registraron daños materiales.

De acuerdo con el informe de la Dirección de Tránsito y Vialidad, el percance ocurrió cuando un automóvil Honda Civic modelo 2010, que circulaba de sur a norte sobre la avenida 4, ingresó al cruce con la calle 16 sin respetar la señal de alto, invadiendo la vía de preferencia.

Como consecuencia, la unidad fue impactada en su costado derecho por un Dodge Attitude modelo 2024, que transitaba de oriente a poniente con preferencia de paso. La fuerza del choque provocó que el Honda perdiera el control y fuera proyectado contra un Chevrolet Beat modelo 2019 que se encontraba correctamente estacionado sobre la misma avenida.

El impacto no terminó ahí, ya que el Chevrolet fue desplazado hacia una camioneta Mazda CX-9 modelo 2012, también estacionada, ocasionando daños en su parte posterior. De esta manera, el incidente involucró a cuatro vehículos, aunque dos de ellos permanecían estacionados al momento del accidente.

Peritos de Tránsito realizaron las diligencias correspondientes en el lugar para determinar la mecánica del hecho y elaborar el dictamen oficial. Tras el análisis de las evidencias, la autoridad estableció que la causa del percance fue la invasión de la vía de preferencia por parte del conductor del Honda al omitir la señal restrictiva de alto.

El presunto responsable fue sancionado por infringir los artículos 108, fracción III, y 110, fracción IV, del Reglamento de Tránsito y Vialidad de Tamaulipas. Las autoridades informaron que el accidente dejó únicamente pérdidas materiales y no se reportaron personas lesionadas.