Registra Nuevo Laredo apertura de más de 120 nuevos negocios

Entre los nuevos negocios predominan despachos de arquitectura, contabilidad y servicios legales, además de empresas dedicadas a generación de contenido digital, marketing, tecnología y otros servicios especializados. [Agencias]

Entre los nuevos negocios predominan despachos de arquitectura, contabilidad y servicios legales, además de empresas dedicadas a generación de contenido digital, marketing, tecnología y otros servicios especializados. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El dinamismo económico de Nuevo Laredo continúa fortaleciéndose con la apertura de más de 120 nuevos negocios durante el presente año, cifra que supera los registros obtenidos en el mismo periodo del 2025 y refleja la confianza de emprendedores e inversionistas en la ciudad.

La secretaria de Desarrollo Económico, Lorena Cavazos Muñoz, informó que actualmente se observa un crecimiento importante principalmente en los sectores de servicios profesionales, comercios dirigidos al cliente final y negocios digitales que han comenzado a formalizar sus operaciones.

“Estamos viendo una cifra muy positiva en aperturas de negocios, superior a la registrada en el mismo trimestre del año pasado. Hay mucha fuerza en comercios dirigidos al cliente final y, por primera vez, vemos un crecimiento importante en servicios profesionales y digitales que hoy se están formalizando y consolidando en la ciudad”, destacó Cavazos Muñoz.

La funcionaria señaló que entre los nuevos negocios predominan despachos de arquitectura, contabilidad y servicios legales, además de empresas dedicadas a generación de contenido digital, marketing, tecnología y otros servicios especializados que anteriormente operaban de manera informal o independiente.

Indicó que, a través de los programas de acompañamiento y asesoría impulsados por el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo y en coordinación con instancias estatales, cada vez más emprendedores realizan trámites para formalizar sus negocios, registrar marcas y cumplir con requisitos de comercialización.

Explicó que uno de los apoyos más solicitados corresponde a los procesos relacionados con productos alimenticios, donde los empresarios requieren tablas nutrimentales, códigos de barras, etiquetado y análisis de laboratorio para comercializar formalmente sus productos.

“En colaboración con la Secretaría de Economía del Estado contamos con subsidios que en algunos casos alcanzan hasta el 90 por ciento para apoyar a los emprendedores en la obtención de estos requisitos, especialmente para productores de alimentos que elaboran, procesan o envasan sus productos en la ciudad”, señaló.

La secretaria agregó que este crecimiento económico también se refleja en la expansión del comercio en plazas y corredores comerciales de la ciudad, donde continúan instalándose nuevos establecimientos enfocados en atención directa al consumidor.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de impulsar el desarrollo económico de Nuevo Laredo mediante programas de formalización, capacitación y acompañamiento a emprendedores, fortaleciendo así la generación de empleo y la competitividad local.