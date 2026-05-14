Detienen a mujer frente al consulado por presunto uso de documentos falsos

El Consulado General de los Estados Unidos en Nuevo Laredo se ubica en avenida Degollado y Bulevar Paseo Colón. [Consulado /Cortesía]

El Consulado General de los Estados Unidos en Nuevo Laredo se ubica en avenida Degollado y Bulevar Paseo Colón. [Consulado /Cortesía]

NUEVO LAREDO, TAM.- Una mujer fue detenida por elementos de la Policía Investigadora por su presunta participación en el delito de falsificación y uso de documentos públicos y privados, en hechos registrados en las inmediaciones del consulado estadounidense en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

De acuerdo con el informe oficial, la intervención se originó cuando agentes detectaron a dos mujeres discutiendo en el lugar. Durante la situación, una de ellas señaló que su acompañante presuntamente utilizaba documentación falsa para realizar un trámite de visa, lo que motivó la actuación policial.

Al percatarse de la presencia de los agentes, la señalada intentó retirarse del sitio, lo que derivó en una persecución a pie que culminó con su aseguramiento metros más adelante. La detenida fue identificada como Jimena “Z”, de 30 años de edad.

Tras su detención, los agentes le realizaron una inspección, durante la cual le fueron asegurados diversos documentos presuntamente alterados, entre ellos estados de cuenta bancarios y una constancia laboral.

Posteriormente, a la mujer se le informaron sus derechos conforme a la ley y fue puesta a disposición del Ministerio Público, junto con los indicios asegurados, para el inicio de las investigaciones correspondientes y la determinación de su situación jurídica.