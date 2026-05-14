Resulta mujer lesionada tras choque contra camioneta estacionada

La conductora del Honda Civic declaró ante las autoridades que mientras circulaba “algo se quebró en la llanta”, lo que le impidió mantener el control del vehículo y evitar el impacto. [Carlos Figueroa/Líder Web]

La conductora del Honda Civic declaró ante las autoridades que mientras circulaba “algo se quebró en la llanta”, lo que le impidió mantener el control del vehículo y evitar el impacto. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vial registrado sobre la calle Lincoln, metros antes de la avenida Porfirio Díaz, dejó como saldo a una mujer lesionada y daños materiales, luego de que un automóvil particular se impactara contra una camioneta estacionada.

De acuerdo con el reporte de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, el percance ocurrió cuando un vehículo Honda Civic modelo 2001, conducido por Melina, de 40 años, circulaba de oriente a poniente por la mencionada vialidad. Al aproximarse a la intersección, la unidad se cargó hacia su lado derecho, perdiendo el control e impactando una camioneta Chevrolet Equinox modelo 2010 que se encontraba debidamente estacionada.

En la camioneta se encontraba Nayeli, de 26 años, quien fue valorada en el sitio por paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos. Posteriormente, la joven fue trasladada por sus familiares al Hospital de Especialidades para una atención médica más detallada.

La conductora del Honda Civic declaró ante las autoridades que mientras circulaba “algo se quebró en la llanta”, lo que le impidió mantener el control del vehículo y evitar el impacto.

Sin embargo, tras el peritaje correspondiente, los agentes viales determinaron la responsabilidad de la conductora Melina, al establecer que manejaba con aliento alcohólico, además de incurrir en una conducción negligente al desplazarse hacia la derecha sin precaución.