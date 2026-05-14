Huye conductor tras provocar carambola y perder una llanta en avenida Reforma

Las unidades afectadas quedaron obstruyendo parcialmente la vialidad, mientras que ajustadores de seguros acudieron al sitio para evaluar los daños. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Las unidades afectadas quedaron obstruyendo parcialmente la vialidad, mientras que ajustadores de seguros acudieron al sitio para evaluar los daños. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- El conductor de una camioneta cerrada presuntamente de la marca Chevrolet, tipo Tahoe o Suburban, provocó un accidente múltiple y se dio a la fuga la mañana de este miércoles en el crucero de la avenida Reforma y 15 de Septiembre, en la colonia Campestre, al oriente de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

De acuerdo con los automovilistas afectados, la unidad responsable circulaba de sur a norte sobre la avenida Reforma, en el carril izquierdo, cuando metros antes de llegar al cruce se desplazó hacia su extrema izquierda e impactó por alcance la parte trasera derecha de una camioneta Honda HR-V gris, modelo 2020, que se encontraba detenida momentáneamente ante la luz roja del semáforo. El vehículo era conducido por Arturo P. T., de 40 años, con domicilio en el fraccionamiento Guardiola.

Tras el primer impacto, la camioneta continuó su trayecto y colisionó nuevamente contra un automóvil Kia K3 blanco, modelo 2020, también detenido adelante, conducido por Yesenia P. F., de 35 años, residente de la colonia Los Presidentes.

Sin detenerse, el conductor responsable avanzó y chocó por alcance a un tercer vehículo, un Chevrolet Aveo blanco, modelo 2018, con placas de Coahuila, propiedad de TCI Agencia Aduanal, tripulado por Juan Enrique P. R., de 55 años, con domicilio en la colonia Guerrero.

Pese a los daños ocasionados, el conductor emprendió la huida, incluso cuando una de las llantas de su unidad se desprendió, continuando su marcha con solo tres neumáticos.

Las unidades afectadas quedaron obstruyendo parcialmente la vialidad, mientras que ajustadores de seguros acudieron al sitio para evaluar los daños. Elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal realizaron el peritaje correspondiente. No se reportaron personas lesionadas.