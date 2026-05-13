Llega Brigada de Contacto Joven a la Escuela Secundaria #32

Durante esta jornada, más de 510 estudiantes participaron en las distintas actividades y módulos informativos enfocados en la prevención, atención y bienestar de las y los jóvenes. [Agencias]

Durante esta jornada, más de 510 estudiantes participaron en las distintas actividades y módulos informativos enfocados en la prevención, atención y bienestar de las y los jóvenes. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de acercar programas, servicios y herramientas para el desarrollo integral de las juventudes neolaredenses, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, a través del Instituto Municipal para el Desarrollo de la Juventud (IMJUVE), llevó la Brigada de Contacto Joven a la Escuela Secundaria #32, ubicada en la colonia Viveros.

Durante esta jornada, más de 510 estudiantes participaron en las distintas actividades y módulos informativos enfocados en la prevención, atención y bienestar de las y los jóvenes.

A través del trabajo coordinado entre diversas dependencias municipales, las y los estudiantes tuvieron acceso a servicios y orientación en áreas como cultura, deporte, prevención, vacunación, promoción de derechos, medio ambiente, ciencia, biblioteca, protección civil y atención por parte del Sistema DIF, entre otros.

Jesús Espinoza, director de la dependencia, destacó la importancia de impulsar acciones que fortalezcan las oportunidades y el desarrollo de las juventudes, promoviendo espacios seguros, informativos y de acompañamiento para las nuevas generaciones.

Gracias al esfuerzo conjunto entre el IMJUVE y las diferentes áreas del Gobierno Municipal, estas brigadas continúan llegando a instituciones educativas de la ciudad para acercar información, programas y servicios que contribuyan a una mejor calidad de vida para las y los estudiantes.

El Gobierno Municipal reitera su compromiso de continuar impulsando estrategias y programas enfocados en la prevención, atención y desarrollo integral de las juventudes neolaredenses, fortaleciendo espacios que generen mayores oportunidades para todas y todos.