El Dólar
Compra:
$16.50
Venta:
$17.60
EN VIVO

Llega Brigada de Contacto Joven a la Escuela Secundaria #32

Para impulsar el bienestar de las juventudes

Durante esta jornada, más de 510 estudiantes participaron en las distintas actividades y módulos informativos enfocados en la prevención, atención y bienestar de las y los jóvenes. [Agencias]
AP

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de acercar programas, servicios y herramientas para el desarrollo integral de las juventudes neolaredenses, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, a través del Instituto Municipal para el Desarrollo de la Juventud (IMJUVE), llevó la Brigada de Contacto Joven a la Escuela Secundaria #32, ubicada en la colonia Viveros.

Durante esta jornada, más de 510 estudiantes participaron en las distintas actividades y módulos informativos enfocados en la prevención, atención y bienestar de las y los jóvenes.

A través del trabajo coordinado entre diversas dependencias municipales, las y los estudiantes tuvieron acceso a servicios y orientación en áreas como cultura, deporte, prevención, vacunación, promoción de derechos, medio ambiente, ciencia, biblioteca, protección civil y atención por parte del Sistema DIF, entre otros.

Jesús Espinoza, director de la dependencia, destacó la importancia de impulsar acciones que fortalezcan las oportunidades y el desarrollo de las juventudes, promoviendo espacios seguros, informativos y de acompañamiento para las nuevas generaciones.

Gracias al esfuerzo conjunto entre el IMJUVE y las diferentes áreas del Gobierno Municipal, estas brigadas continúan llegando a instituciones educativas de la ciudad para acercar información, programas y servicios que contribuyan a una mejor calidad de vida para las y los estudiantes.

El Gobierno Municipal reitera su compromiso de continuar impulsando estrategias y programas enfocados en la prevención, atención y desarrollo integral de las juventudes neolaredenses, fortaleciendo espacios que generen mayores oportunidades para todas y todos.

Invita DIF Nuevo Laredo a brigada ‘Mamá Saludable’
Registra Nuevo Laredo apertura de más de 120 nuevos negocios

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.