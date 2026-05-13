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Invita DIF Nuevo Laredo a brigada ‘Mamá Saludable’

Este viernes 15 de mayo de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde

El DIF invitó a las madres de familia y ciudadanía en general a aprovechar esta jornada diseñada especialmente para cuidar la salud y bienestar de las mujeres. | AGENCIAS
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- Como parte del compromiso del Sistema DIF Nuevo Laredo con el bienestar integral de las familias, este viernes 15 de mayo se llevará a cabo la brigada “Mamá Saludable”, una jornada de atención gratuita enfocada en el cuidado físico y emocional de las madres neolaredenses.

La actividad se realizará de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde en las instalaciones del Sistema DIF, ubicadas en Héroe de Nacataz 2244, Fraccionamiento Ojo Caliente, donde se ofrecerán diversos servicios médicos, preventivos y de orientación completamente gratuitos.

Entre los servicios disponibles destacan consultas con especialistas en neurología, traumatología, nutrición y medicina general, además de estudios de papanicolaou, pruebas para detección de VIH y ETS, examen de osteoporosis, atención dental, vacunación, toma de presión arterial y niveles de glucosa.

La brigada también incluirá asesoría jurídica familiar, atención psicológica, orientación sobre planificación familiar, talleres de oficio del CEDIF y servicios de cuidado personal como cortes de cabello.

La presidenta del Sistema DIF Nuevo Laredo, Claudette Canturosas Villarreal, invitó a las madres de familia y ciudadanía en general a aprovechar esta jornada diseñada especialmente para cuidar la salud y bienestar de las mujeres.

“Queremos que todas las mamás de Nuevo Laredo sepan que en el DIF cuentan con un aliado cercano y comprometido con su bienestar. Esta brigada es una muestra del trabajo que realizamos para acercar servicios de salud, orientación y apoyo integral a las familias que más lo necesitan”, expresó.

Con estas acciones, el Sistema DIF reafirma su compromiso de continuar impulsando programas y actividades que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias neolaredenses.

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