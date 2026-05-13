Envía UAT segunda generación de alumnos al programa intercultural de Disney

El rector Dámaso Anaya Alvarado se reunió con las y los estudiantes universitarios seleccionados

Las y los estudiantes realizarán su estancia del 18 de mayo al 6 de agosto de 2026, en distintas áreas de operación y servicio en los parques temáticos y complejos turísticos de Disney. [Agencias]

Las y los estudiantes realizarán su estancia del 18 de mayo al 6 de agosto de 2026, en distintas áreas de operación y servicio en los parques temáticos y complejos turísticos de Disney. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.- El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, se reunió con las y los estudiantes universitarios seleccionados para participar en el “Disney Cultural Exchange Program 2026”, iniciativa internacional que permitirá a diez jóvenes de la casa de estudios realizar una estancia de formación y aprendizaje intercultural en los parques temáticos y complejos turísticos de The Walt Disney Company, en Orlando, Florida.

Durante el encuentro, el rector destacó que esta segunda generación de universitarios consolida un proyecto impulsado durante su administración para ampliar la movilidad, el desarrollo académico y el crecimiento personal de la juventud tamaulipeca.

Señaló que la Universidad continúa fortaleciendo alianzas estratégicas y esquemas de colaboración que contribuyen a la preparación profesional y humana de las y los estudiantes a través de experiencias multiculturales que les permiten acceder a nuevas oportunidades.

De igual forma, reiteró que uno de los objetivos de su administración es seguir acercando a la comunidad estudiantil a escenarios académicos, tecnológicos y profesionales de nivel global, representando con orgullo a la UAT y a Tamaulipas.

Asimismo, reconoció el entusiasmo y dedicación de los jóvenes seleccionados, a quienes exhortó a aprovechar esta experiencia para aprender, crecer y abrir nuevas perspectivas para su futuro.

En la reunión, el rector estuvo acompañado por la Lic. Isolda Rendón de Anaya, presidenta de Familia UAT; el secretario de Vinculación, Rogelio de Jesús Ramírez Flores; y la titular de la Dirección de Relaciones Nacionales e Internacionales, Beatriz Anaya Sarno, quienes compartieron los alcances y beneficios de este programa internacional.

Las y los estudiantes realizarán su estancia del 18 de mayo al 6 de agosto de 2026, en distintas áreas de operación y servicio en los parques temáticos y complejos turísticos de Disney, donde, además de adquirir nuevas habilidades profesionales, reforzarán el dominio del idioma inglés.

En su oportunidad, los estudiantes seleccionados, representantes de distintas facultades de los campus Victoria y Tampico, agradecieron al rector su respaldo para hacer posible esta experiencia, destacando las oportunidades que la UAT continúa brindando para una mejor formación académica y profesional.