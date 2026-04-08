Registra ‘martes de mercado’ una semana más de precios elevados

Chile poblano se vende a 99 pesos, el jalapeño a 77 y el serrano a 80 pesos

Los clientes estiran el presupuesto para poder ajustar las compras en el día de supuestos ahorros. [Iván Zertuche/Líder Web]

Los clientes estiran el presupuesto para poder ajustar las compras en el día de supuestos ahorros. [Iván Zertuche/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.- En el ‘martes de mercado’, los precios de los básicos continuaron elevados, impulsados por los efectos de la guerra en Oriente Medio.

Ejemplo de ello es la naranja, que sube de 25 a 36 pesos el kilogramo, fruta sin duda procurada por mucha ciudadanía.

El chile poblano pasó de 100 a 99 pesos el kilogramo, mientras que la tapa de huevo de 30 piezas se mantiene desde los 75 y 78 pesos las menos caras.

En cuanto al limón bajó de 50 a 49 pesos el kilo, mientras que el chile serrano continuó por segunda semana consecutiva en 80 pesos el kilo y el chile jalapeño pasó de 80 a 77 pesos el kilo.

Respecto al tomate quedó en 35 pesos por kilo, luego de que se vendía en 57 pesos. La papa morena subió de 10 a 11 pesos por kilo, mientras que la papa blanca pasó de 60 a 57 pesos el kilo.

Otros productos, como la cebolla, escaló de 23 a 25 pesos el kilo. Y el aguacate repitió a 52 pesos el kilo.

La papaya ligó una semana más a 47 pesos por kilo y la piña a 30 pesos el kilo.