Verá Mendoza el draft desde Miami mientras Raiders perfilan su llegada

El quarterback, favorito para ser la primera selección global, seguiría el evento con su familia, mientras Las Vegas planea integrarlo de forma gradual al equipo

Fernando Mendoza, quarterback de Indiana, lanza el balón durante los ejercicios del pro day frente a cazatalentos de los 32 equipos de la NFL, el miércoles 1 de abril de 2026, en Bloomington, Indiana. (AP Foto/AJ Mast)

Fernando Mendoza, quarterback de Indiana, lanza el balón durante los ejercicios del pro day frente a cazatalentos de los 32 equipos de la NFL, el miércoles 1 de abril de 2026, en Bloomington, Indiana. (AP Foto/AJ Mast)

CIUDAD DE MÉXICO.- Fernando Mendoza, de quien se espera que sea la primera selección global del draft tomada por los Raiders de Las Vegas, verá el draft de la NFL con familiares y amigos en Miami, informó el martes una persona con conocimiento de los planes del quarterback.

Esa persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque Mendoza, quien es de ascendencia cubana, no ha hecho públicos sus planes.

El draft inicia el 23 de abril en Pittsburgh y muchos de los principales jugadores estarán allí para recibir felicitaciones y un abrazo del comisionado de la NFL, Roger Goodell. Pero algunos jugadores, incluso quienes son elegidos en el primer puesto, a veces prefieren verlo desde otro lugar.

El ala defensiva Travon Walker en 2022 y el quarterback Trevor Lawrence en 2021 fueron las dos selecciones número uno más recientes que lo vieron a distancia.

Funcionarios de los Raiders han dado a entender que les gustaría incorporar a Mendoza de manera gradual a la alineación titular, sin decir expresamente que seleccionarán al jugador que ganó el Trofeo Heisman y llevó a Indiana al campeonato nacional.

Las Vegas firmó la semana pasada al quarterback veterano Kirk Cousins, probablemente con la idea de que sea el titular mientras Mendoza observa y aprende desde la banda. Cousins está en Las Vegas para los entrenamientos de temporada baja.