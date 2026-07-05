Domina Antonelli Silverstone y fortalece su liderato en Fórmula 1

El italiano Kimi Antonelli de la escudería Mercedes se prepara para el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone el domingo 5 de julio del 2026. (AP Foto/Darko Bandic)

El italiano Kimi Antonelli de la escudería Mercedes se prepara para el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone el domingo 5 de julio del 2026. (AP Foto/Darko Bandic)

SILVERSTONE, Inglaterra.- Kimi Antonelli está sintiendo el cariño del público durante el Gran Premio de Gran Bretaña, incluso mientras busca ampliar su ventaja en la Fórmula 1 a costa de los favoritos locales Lewis Hamilton y George Russell.

Se espera que hasta 180.000 aficionados estén en Silverstone el domingo, cuando el piloto de Mercedes de 19 años arrancará desde la pole, en busca de una victoria contundente en su intento por convertirse en el campeón más joven de la F1.

Si Antonelli consigue su sexta victoria de la temporada, reduciría aún más las opciones de Hamilton y Russell por el título. Al preguntársele si disfrutaba hacer de villano en Gran Bretaña, Antonelli contestó que para él también se sentía casi como estar en casa.

“Creo que este fin de semana probablemente es uno de los más especiales junto (con el Gran Premio de Italia en) Monza, porque el público, como dijo Lewis, es increíble”, afirmó Antonelli el sábado. “Es impresionante ver cuánto apoyo hay para todos”.

“El público te da una energía tan positiva, y ver a la gente esperando tanto tiempo solo para verte e incluso quizá conseguir un autógrafo o una foto, es increíble”, añadió. “Y es una energía tan positiva que también hace que el fin de semana sea tan especial”.

Antonelli tuvo un doble éxito el sábado: adelantó a Hamilton —que ha ganado un récord de nueve veces en Silverstone— para imponerse en una emocionante carrera sprint, antes de lograr la pole en la clasificación por delante de los dos Ferrari, con Charles Leclerc y Hamilton tercero.

Fue un día difícil para Russell, quien ganó la semana pasada en Austria pero tuvo problemas para terminar cuarto en el sprint y en la clasificación, lo que lo deja a 43 puntos de Antonelli en la tabla. Hamilton está cuatro puntos más atrás.

Max Verstappen puso en duda si tenía sentido competir el domingo, mientras el cuatro veces campeón batallaba con un problema que afectaba la velocidad punta de su auto. Es otro contratiempo después de que parecía haber encontrado por fin el ritmo esta temporada con el segundo lugar en Austria.