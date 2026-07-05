Inicia León XIV vacaciones tras consolidar un liderazgo global firme

ROMA.- El papa León XIV comenzó el domingo sus vacaciones de verano, poniendo el broche a un vertiginoso final de la primera mitad de 2026, en la que se consolidó como un poderoso estadista global en asuntos que van desde la inteligencia artificial hasta la guerra y exhibió un músculo papal decisivo para gobernar problemas internos de la Iglesia.

León pasará el resto de julio en el retiro papal de Castel Gandolfo, la histórica residencia veraniega del Vaticano al sur de Roma, que el papa estadounidense ha convertido en su escapada semanal para jugar tenis y nadar.

El Vaticano informó que León permanecerá allí hasta el 27 de julio, con todas las audiencias suspendidas, y confirmó las especulaciones de que se mudaría al Palacio Apostólico con vistas al lago Albano, y no a la villa más pequeña de la finca donde había pasado sus días libres durante el último año.

El papa Francisco había evitado la escapada a Castel Gandolfo durante sus 12 años de pontificado y había convertido el Palacio Apostólico de la plaza principal en un museo público. Pero como León ahora pasa largos periodos en la finca en lo alto de la colina, el Vaticano parece haber decidido que el palacio era más apropiado por razones de seguridad y permitiría que una infraestructura reducida de la Santa Sede se trasladara con el papa para mantener la maquinaria vaticana funcionando desde allí.

León pasó unas semanas en la finca el verano pasado, aprovechando el tiempo lejos del Vaticano para centrarse en su nuevo papel después de que sus compañeros cardenales lo eligieran papa el 8 de mayo de 2025.

Entonces, el ex cardenal Robert Prevost manifestó que esperaba “restaurar el cuerpo y el espíritu”, con un breve periodo de descanso.

Un año después, León se marcha de la ciudad tras una notable racha de decisiones papales que ha dejado mareados a los observadores del Vaticano. Después de que León reconociera en el verano de 2025 que tenía una gran curva de aprendizaje para ser jefe de Estado, las últimas semanas han mostrado un estilo de gobierno decidido en el que León ha marcado la agenda, en lugar de limitarse a cumplir los compromisos fijados por su predecesor.

“A muchas personas el año pasado les habría parecido que se venía un papado discreto en el escenario mundial y un enfoque en la reforma interna y la gobernanza”, declaró Austen Ivereigh, biógrafo del papa Francisco. “Pero la primera mitad de 2026 ha mostrado lo contrario: irónicamente, el área en la que León tenía menos confianza, como estadista internacional, es donde su pontificado realmente ha despegado”.

El 4 de julio con migrantes

León pasó el 4 de julio —el 250.º aniversario de la Independencia de Estados Unidos— en la isla siciliana de Lampedusa, rezando en un cementerio de migrantes para honrar a los miles de refugiados que murieron intentando llegar a Europa en busca de libertad y prosperidad.

La visita se produjo después de que León concluyera el mes pasado un viaje a España con un gesto similar, pronunciado desde un muelle en las Islas Canarias españolas que en su día fue conocido como el “muelle de la vergüenza” por las terribles condiciones que soportaron los migrantes durante un repunte de llegadas.

En ambos lugares, León centró su mensaje en que Europa defienda la dignidad de los migrantes. Pero el sábado, León también recordó a Estados Unidos que fue fundado por inmigrantes y que los cristianos tienen la obligación de acoger, proteger e integrar a quienes buscan refugio ante las dificultades.

Para León, que ha chocado con el gobierno de Trump por su ofensiva contra la inmigración, la decisión de pasar el Día de la Independencia en el epicentro del debate europeo sobre la migración tuvo un significado simbólico.

Esto es especialmente cierto dada la oposición de León a la guerra entre Estados Unidos e Israel en Irán y el cruce de pullas en abril entre el presidente Donald Trump y León, difundido mediante publicaciones en Truth Social (Trump) y comentarios a bordo de un avión mientras viajaba por África (León), que convirtió al papa en el emblema del movimiento antibélico.

Ivereigh recordó que el gobierno de Trump empezó a prestar atención al mensaje pacifista de León durante su discurso de enero ante el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, cuando León denunció cómo las naciones estaban usando la fuerza para afirmar su dominio en todo el mundo, “socavando por completo” la paz y el orden jurídico internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial.

“El discurso de enero a los diplomáticos que alarmó al gobierno de Trump resultó ser la plataforma de lanzamiento”, comentó Ivereigh. “La guerra en Irán y la reacción de Trump a sus declaraciones en África impulsaron a León de la noche a la mañana a ser el guardián de la conciencia global, algo que quedó consolidado con la encíclica”.

Una encíclica sobre IA y mucho más

Era una referencia a la primera encíclica de León, “Magnifica Humanitas” (Humanidad magnífica), que se publicó con gran despliegue a finales de mayo. En ella, León pidió una regulación sólida de la inteligencia artificial, especialmente a medida que la industria tecnológica crea métodos cada vez más sofisticados de guerra a distancia.

El texto declaró que “no es permisible” confiar decisiones irreversibles y letales a sistemas de IA, lo que abrió otro punto de fricción entre León y el gobierno de Trump, que había trabajado de manera agresiva para desregular el desarrollo de la IA.

Pero esa encíclica contenía más que un manifiesto que promueve el bien común por encima del lucro en la carrera por la IA. En su interior se incluía una disculpa histórica por el propio papel de la Santa Sede en facilitar la esclavitud, aún más notable porque la pronunció un papa estadounidense cuya historia familiar incluye tanto personas esclavizadas como propietarios de esclavos.

Pontífices anteriores se han disculpado por la implicación de cristianos en el comercio transatlántico de esclavos. Pero ninguno había reconocido públicamente, y mucho menos pedido perdón, por el papel que desempeñaron los papas del siglo XV al otorgar a soberanos europeos autoridad explícita para someter y esclavizar a “infieles”.

León calificó el historial del Vaticano como una “herida en la memoria cristiana” y pidió “en nombre de la Iglesia” perdón, una disculpa que ahora abre la cuestión de las reparaciones adeudadas a los descendientes de personas esclavizadas.

“Un ejecutor con claridad”

León mostró un valor similar en los últimos días al tomar una decisión que ningún papa toma a la ligera o que se haya tomado en el último medio siglo: con la aprobación explícita de León, el Vaticano declaró el jueves en cisma —o en ruptura formal con la Iglesia católica— a un grupo tradicionalista de católicos por haber consagrado a cuatro obispos sin consentimiento papal.

El Vaticano excomulgó a los obispos y sacerdotes de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (SSPX), que celebra la antigua misa en latín y se opone a las reformas modernas de la Iglesia católica.

Tras cinco décadas de negociaciones para intentar que la fraternidad volviera a estar bajo el ala de Roma, el Vaticano advirtió a sus fieles laicos —que, según estimaciones de la SSPX, podrían rondar el medio millón en todo el mundo— que ellos también se arriesgan a la excomunión por participar en el cisma.

“El papa León ha demostrado que su énfasis en el diálogo no se hace a costa de un gobierno decisivo”, afirmó Andrew Chesnut, profesor de estudios religiosos en la Universidad Virginia Commonwealth.

“Aunque la decisión sin duda profundiza la división con la SSPX, en última instancia podría fortalecer la cohesión entre los católicos que aceptan la autoridad del Vaticano, incluso cuando discrepan sobre la liturgia o las prioridades pastorales”, añadió.

El reverendo Robert Gahl, experto en ética de la Catholic University of America, señaló que el episodio de la SSPX cristalizó cómo el papa sigue siendo el centro de la Iglesia y un signo de unidad, una posición que para León ha quedado claramente enfocada en las últimas semanas.

“Con este decreto ha mostrado que tiene la claridad y también el valor de imponer sanciones claras a quienes violan esta comunión”, expresó Gahl. “Así que no solo vemos a un León amable y ecuánime, sino que también es un ejecutor con claridad”.