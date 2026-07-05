Conquista Leclerc el Gran Premio de Gran Bretaña tras brillante actuación

Problemas mecánicos de Antonelli y un trompo de Verstappen cambiaron el rumbo de la competencia

El piloto de Mónaco Charles Leclerc, de la escudería Ferrari, celebra tras ganar el Gran Premio Británico en Silverstone el domingo 5 de julio del 2026. (AP Foto/Darko Bandic)

El piloto de Mónaco Charles Leclerc, de la escudería Ferrari, celebra tras ganar el Gran Premio Británico en Silverstone el domingo 5 de julio del 2026. (AP Foto/Darko Bandic)

SILVERSTONE, Inglaterra.- Charles Leclerc logró su primera victoria en la Fórmula 1 en casi dos años al conquistar el Gran Premio de Gran Bretaña el domingo después de que el desafío del líder del campeonato Kimi Antonelli se viera frustrado por daños en su auto.

Leclerc superó a Antonelli en la largada mientras el piloto de Mercedes caía al tercer lugar, pero el italiano se acercó a Leclerc en las vueltas finales cuando reportó un problema de dirección.

Una parada en boxes no ayudó y Antonelli continuó perdiendo posiciones. Tras los problemas de Antonelli, un espectacular trompo hacia la grava desde el tercer lugar por parte de Max Verstappen volvió a sacudir la carrera.

El compañero de equipo de Antonelli en Mercedes y rival por el título, George Russell, terminó segundo para negarle a Ferrari el 1-2 , quedándose afuera cuando Lewis Hamilton entró a boxes .

Hamilton tenía neumáticos frescos pero no pudo aprovecharlos porque la carrera terminó detrás del auto de seguridad. Cruzó la meta tercero.

La última victoria de Leclerc en un Gran Premio fue en Estados Unidos en octubre del 2024.

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