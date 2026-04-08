Confirman liberación de periodista estadounidense secuestrada en Irak

Shelley Kittleson fue liberada tras ser retenida por una milicia respaldada por Irán; autoridades de Estados Unidos coordinan su salida segura del país

La periodista estadounidense Shelly Kittleson en un café en Bagdad, el 25 de marzo del 2025. (AP foto)

La periodista estadounidense Shelly Kittleson en un café en Bagdad, el 25 de marzo del 2025. (AP foto)

BAGDAD.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó el miércoles que la periodista estadounidense Shelley Kittleson, quien fue secuestrada la semana pasada en Irak, ha sido liberada.

Kittleson fue secuestrada por la milicia iraquí Kataib Hezbollah, respaldada por Irán, en una calle de Bagdad el 31 de marzo. Rubio dijo en un comunicado publicado en X que “nos alivia que esta estadounidense esté ahora libre y estamos trabajando para apoyar su salida segura de Irak”.

Agradeció a las autoridades iraquíes, así como al FBI y al Departamento de Defensa de Estados Unidos y a otras agencias estadounidenses por su trabajo para lograr la liberación de Kittleson.