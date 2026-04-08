Levantan transportistas bloqueos y abren diálogo con el gobierno federal

Las protestas se suspendieron tras acuerdos para retomar negociaciones sobre seguridad en carreteras y apoyos al campo, con reunión programada en la Secretaría de Gobernación

CIUDAD DE MÉXICO.- Transportistas y agricultores mexicanos decidieron el martes levantar los bloqueos viales que mantenían desde la víspera en algunos estados y abrir un proceso de diálogo con el gobierno sobre la inseguridad en las carreteras y los apoyos económicos para los productores.

La suspensión de las protestas se acordó tras el llamado al diálogo que realizó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a los dirigentes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional Transportista (ANTAC).

Los productores y transportistas habían convocado desde el 6 de abril a protestas indefinidas en 20 estados, pero según el gobierno los bloqueos solo se concentraron en al menos cinco de los 32 estados mexicanos.

La vicepresidenta de comunicación y enlace de ANTAC, Jeannet Chumacero, dijo a The Associated Press que los transportistas decidieron desactivar temporalmente el paro nacional y asistir al encuentro previsto para el viernes en la sede capitalina de la Secretaría de Gobernación.

Chumacero indicó que en la decisión también influyó la situación de violencia que vivió en últimas horas en los estados de Tlaxcala, Veracruz, y Chihuahua donde manifestantes fueron presuntamente agredidos y detenidos temporalmente por policías.

Eraclio Rodríguez, dirigente del FNRCM, dijo al diario local La Jornada que los productores también aceptaron retomar esta semana las conversaciones con el gobierno, pero exigieron que el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, no encabece las reuniones debido a su “falta de disposición” para tratar los asuntos del sector y los incumplimientos de los puntos abordados en anteriores encuentros.

Las secretarías de Gobernación y Agricultura manifestaron el lunes en un comunicado conjunto su disposición al diálogo con los sectores e informaron que como parte de las conversaciones que se han mantenido desde octubre se ha entregado 3.412 millones de pesos (unos 200 millones de dólares) a 40.910 productores

Sobre las medidas adoptadas en materia de seguridad, las autoridades informaron que se han fortalecido los operativos de vigilancia en las carreteras por parte de la Guardia Nacional, se activaron sistemas de monitoreo y seguimiento, y se cerraron más de 700 accesos carreteros irregulares.

En noviembre pasado transportistas y agricultores realizaron movilizaciones y cierre de vías en protesta contra la inseguridad y una legislación sobre el agua y para exigir incrementos en los precios del maíz y el trigo.