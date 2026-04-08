El Dólar
Compra:
$16.60
Venta:
$17.80
EN VIVO

Investigan autoridades muerte de ocho personas por sueros vitaminados en Sonora

Aplicaciones ocurrieron en clínica y domicilios; médico identificado permanece prófugo mientras continúan análisis sanitarios correspondientes

Lo que muchos consideran una solución rápida para el cansancio o la cruda podría representar un peligro para la salud. [Agencias]
AP

CIUDAD DE MÉXICO.- Las autoridades mexicanas investigan la muerte de ocho personas y la intoxicación de tres más por sueros vitaminados que fueron aplicados tanto en una clínica privada de Sonora, estado fronterizo con Arizona, como en domicilios particulares.

Las intoxicaciones comenzaron el pasado fin de semana en la ciudad de Hermosillo, capital de Sonora, según indicó el martes el secretario de Salud federal, David Kershenobich. El funcionario señaló que la clínica se clausuró de inmediato, pero que “muchos de esos sueros se preparaban y se aplicaban en domicilio”.

Horas después, la Secretaría de Salud de Sonora informó en un mensaje de su cuenta de X que a consecuencia de la aplicación de las soluciones intravenosas ocho personas fallecieron, una más permanece hospitalizada y dos pacientes lograron recuperarse.

El médico que los suministraba ya está totalmente identificado y se encuentra prófugo. La fiscalía de Sonora indicó el martes en un comunicado que intenta localizarle y que emitió alertas internacionales para evitar que eluda la justicia.

Los primeros exámenes de laboratorio que se alcanzaron a hacer algunas de las víctimas indicaron que podría haber “alguna contaminante bacteriana” en los sueros pero todavía no está claro qué provocó las muertes, agregó Kershenobich.

“Desafortunadamente en muchos sitios cuando alguien toma demasiado alcohol o alguien se siente cansado se conecta en alguno de esos sueros” que suelen tener vitaminas e incluso células madre “que obviamente no van a servir”, explicó el secretario.

Alertó, además, que muchas veces esta práctica no es útil y que, de realizarse, debe hacerse en “sitios que tengan un registro sanitario en forma”. No aclaró si la clínica de Hermosillo lo tenía.

Levantan transportistas bloqueos y abren diálogo con el gobierno federal
Localizan con vida a segundo minero atrapado tras derrumbe en Sinaloa

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.