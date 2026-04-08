Localizan con vida a segundo minero atrapado tras derrumbe en Sinaloa

Autoridades confirmaron que un segundo trabajador atrapado en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa, fue localizado con vida tras varios días de intensas labores de rescate. [Agencias]

Autoridades confirmaron que un segundo trabajador atrapado en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa, fue localizado con vida tras varios días de intensas labores de rescate. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- Las autoridades mexicanas anunciaron el martes que encontraron con vida a un minero que quedó atrapado con otros dos trabajadores en una mina de oro que se derrumbó hace casi dos semanas en el estado de Sinaloa, en el noroeste de México.

La localización del minero Francisco Zapata Nájera, de 42 años, ocurrió a las 13:50 horas luego de más de 300 horas de búsqueda dentro de la mina Santa Fe del municipio de El Rosario, al sur del estado de Sinaloa, dijo el martes en un breve comunicado la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Tras el hallazgo las brigadas activaron los protocolos para el rescate seguro del trabajador, informó el organismo sin ofrecer más detalles.

Desde el 25 de marzo Zapata Nájera y otros tres mineros quedaron atrapados en la mina Santa Fe tras el colapso de una presa de jales en el interior de la estructura. Para el momento del accidente en la mina estaban trabajando 25 mineros, de los cuales 21 lograron salir del lugar por sus propios medios.

Cinco días después del percance las autoridades lograron rescatar con vida a uno de los cuatro mineros atrapados. Las autoridades aun mantienen la búsqueda de otros dos mineros que siguen desaparecidos.

Cientos de funcionarios de Protección Civil, militares y fuerzas estatales están participando en la operación para rescatar a los mineros.

En agosto del 2022, diez mineros murieron al inundarse la mina de carbón El Pinabete en el estado norteño de Coahuila. El caso desató una fuerte polémica debido a que dejó al descubierto cómo muchos mineros mexicanos laboran sin medidas de seguridad ni supervisión de las autoridades laborales.

Otro evento similar ocurrió en febrero del 2006 en la mina de Pasta de Conchos , también en Coahuila, donde murieron 65 mineros tras una explosión.