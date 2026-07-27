Huracán Genevieve alcanza categoría 4 en el Pacífico frente a México

Esta imagen satelital, difundida por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), muestra al huracán Fausto (centro) y al huracán Genevieve el 26 de julio de 2026, en el océano Pacífico, a distancia de la costa suroccidental de México. (NOAA vía AP)

Esta imagen satelital, difundida por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), muestra al huracán Fausto (centro) y al huracán Genevieve el 26 de julio de 2026, en el océano Pacífico, a distancia de la costa suroccidental de México. (NOAA vía AP)

MIAMI (AP) — El huracán Genevieve alcanzó el domingo la categoría 4 en el océano Pacífico, muy al suroeste de México, y se prevé que se intensifique en una trayectoria paralela a la costa, manteniéndose en mar abierto.

El meteoro registraba vientos máximos sostenidos de 220 km/h (140 mph), lo que le da dicha categoría, según el Centro Nacional de Huracanes en Miami. Los huracanes a partir de la categoría 3, con vientos de al menos 179 km/h (111 mph) o superiores, se consideran extremadamente peligrosos.

El centro de Genevieve se ubicaba a unos 855 kilómetros (530 millas) al suroeste del puerto de Manzanillo, y avanzaba hacia el oeste-noroeste a 22 km/h (14 mph).

No había avisos costeros en vigor, pero el centro de huracanes indicó que el oleaje de la tormenta —que probablemente provocaría “condiciones de oleaje y corrientes de resaca que ponen en peligro la vida”— estaba afectando partes de la costa suroccidental de México, y probablemente alcanzaría zonas del sur de la península de Baja California el domingo por la noche o el lunes.

Se prevé que la tormenta se fortalezca aún más, antes de debilitarse a mediados de la semana.

Más al noroeste en el Pacífico, el huracán Fausto se debilitó a una tormenta de categoría 1 a medida que se desplazaba hacia Hawai.

Los meteorólogos indicaron que Fausto probablemente será degradado a tormenta tropical en los próximos días, pero advirtieron que aún podría generar oleaje significativo en partes de ese archipiélago.

Fausto registraba vientos máximos sostenidos de 140 km/h (85 mph). Se ubicaba a unos 1.330 kilómetros (unas 825 millas) al este de la ciudad de Hilo, y se desplazaba hacia el oeste a 22 km/h (14 mph).