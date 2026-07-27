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Genevieve se convierte en huracán de categoría 5

Pero no se espera que toque tierra

Esta imagen satelital, difundida por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), muestra al huracán Fausto (centro) y al huracán Genevieve el 26 de julio de 2026, en el océano Pacífico, a distancia de la costa suroccidental de México. (NOAA vía AP)
AP

MIAMI (AP) — Los meteorólogos informaron que Genevieve se convirtió en un huracán de categoría 5 a primera hora del lunes, el primero en la región del Pacífico oriental en dos años. Se espera que permanezca mar adentro, en una trayectoria aproximadamente paralela a la costa de México.

Genevieve registraba vientos máximos sostenidos de 260 km/h (160 mph), según el Centro Nacional de Huracanes en Miami.

El centro de Genevieve se ubicaba unos 855 kilómetros (530 millas) al suroeste de Manzanillo, y avanzaba hacia el noroeste a 20 km/h (13 mph).

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