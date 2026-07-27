Consolida Carmen Lilia Canturosas la confianza ciudadana

Nuevo Laredo, Tam.- La administración encabezada por la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal consolidó la confianza ciudadana al registrar un incremento en la percepción de efectividad gubernamental y mantener a Nuevo Laredo como el municipio mejor evaluado de Tamaulipas, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), correspondientes al segundo trimestre de 2026.

La medición nacional reporta que la percepción de efectividad del Gobierno Municipal pasó de 51.4 a 57.0 por ciento respecto al trimestre anterior, un crecimiento de 5.6 puntos porcentuales que refleja una mayor confianza de la ciudadanía en el desempeño de la administración municipal.

Con este resultado, Nuevo Laredo se mantiene como el municipio con la mayor percepción de efectividad gubernamental en Tamaulipas, superando a Tampico, que registró 38.1 por ciento; Ciudad Victoria, 24.3 por ciento; y Reynosa, 15.1 por ciento.

A nivel nacional, la ciudad se ubicó en la cuarta posición, sólo por debajo de Ciudad del Carmen, San Nicolás de los Garza y Apodaca, consolidándose entre los gobiernos municipales con mejor percepción de efectividad del país.

Esta evaluación confirma una tendencia sostenida durante los últimos cinco años, periodo en el que la administración municipal ha permanecido de manera constante entre los gobiernos locales mejor evaluados de México, reflejando la confianza ciudadana en un modelo de gestión orientado a resultados.

Los indicadores coinciden con una etapa de inversión histórica en infraestructura, fortalecimiento de los servicios públicos, atención ciudadana, educación, salud y programas sociales, acciones que han contribuido a mejorar la calidad de vida de las familias neolaredenses y fortalecer la percepción sobre el desempeño del gobierno municipal.

Carmen Lilia Canturosas afirmó que este resultado representa un compromiso para seguir trabajando con responsabilidad, cercanía y resultados que respondan a las necesidades de la ciudadanía.

“La confianza de la gente se construye todos los días con trabajo, resultados y cercanía. Esta evaluación nos motiva a seguir haciendo las cosas bien y confirma que cuando un gobierno escucha, cumple y trabaja de la mano con la ciudadanía, los resultados se reflejan en la percepción de las y los neolaredenses. Nuestro compromiso es seguir elevando la calidad de los servicios públicos y construir un mejor futuro para todas las familias.”

La alcaldesa reiteró que su administración continuará impulsando proyectos estratégicos, obras de infraestructura y programas sociales que consoliden el desarrollo de Nuevo Laredo y fortalezcan la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), elaborada trimestralmente por el INEGI, es uno de los principales instrumentos nacionales para medir la percepción ciudadana sobre la seguridad pública, la efectividad de los gobiernos municipales, el desempeño de las autoridades, la calidad de los servicios públicos y diversos aspectos que inciden en la vida cotidiana de la población.

Con este nuevo resultado, Carmen Lilia Canturosas consolida la confianza ciudadana en su gobierno, mantiene a Nuevo Laredo como el municipio mejor evaluado de Tamaulipas y reafirma a la ciudad como uno de los referentes nacionales en materia de desempeño gubernamental.