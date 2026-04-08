Acuden familias al Parque La Junta y se suman al juego con causa del DIF Nuevo Laredo

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas y la presidenta del Sistema DIF, Claudette Canturosas, recibieron por parte del club Tecos de los Dos Laredos el cheque simbólico con lo recaudado poe $193 mil 600 pesos [Agencias]

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas y la presidenta del Sistema DIF, Claudette Canturosas, recibieron por parte del club Tecos de los Dos Laredos el cheque simbólico con lo recaudado poe $193 mil 600 pesos [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Ante un Parque La Junta llenó de familias que respondieron con entusiasmo y solidaridad, el Sistema DIF Nuevo Laredo y los Tecos de los Dos Laredos llevaron a cabo con gran éxito el 4.º Juego con Causa, un espacio de convivencia y apoyo comunitario.

En este marco, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal y la presidenta del Sistema DIF, Claudette Canturosas Villarreal, recibieron por parte del club Tecos de los Dos Laredos el cheque simbólico con lo recaudado durante el encuentro, por un monto de $193 mil 600 pesos, recursos que serán destinados a fortalecer programas de atención, particularmente en la lucha contra la diabetes.