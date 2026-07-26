Brasil llama a su embajador tras insultos de Milei

El gobierno de Lula reaccionó después de que el presidente argentino insultara a funcionarios brasileños durante una visita a São Paulo

El senador brasileño Flavio Bolsonaro (d) con el presidente argentino Javier Milei en Sao Paulo, Brasil, el 25 de julio del 2026. (AP foto/Ettore Chiereguini)

El senador brasileño Flavio Bolsonaro (d) con el presidente argentino Javier Milei en Sao Paulo, Brasil, el 25 de julio del 2026. (AP foto/Ettore Chiereguini)

SAO PAULO.- Brasil anunció el domingo que llamó a consultas a su embajador en Argentina después de que el presidente Javier Milei insultara a funcionarios brasileños mientras se encontraba en ese país.

La decisión se produce un día después de que Milei estuviera en Sao Paulo participando en un acto en el que se confirmó al senador brasileño Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, como candidato presidencial del partido de su padre.

Durante su discurso en el acto del sábado, Milei acusó al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva de ser un “ladrón” y un “presidiario”, entre otras cosas. Milei también calificó de basura al ministro del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, después de que éste le negara al mandatario argentino una visita a Jair Bolsonaro, quien cumple arresto domiciliario y una condena de 27 años por un intento de golpe de Estado.

El presidente del Supremo Tribunal Federal, el ministro Edson Fachin, afirmó que los comentarios de Milei fueron una “referencia irrespetuosa a un magistrado del máximo tribunal del país, hecha en suelo brasileño”.

Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil indicó que el embajador Julio Bitelli fue llamado a consultas tras las declaraciones de Milei.

Lula no se ha pronunciado públicamente sobre los dichos de Milei, pero en un artículo de opinión publicado el domingo por The Washington Post, en el que calificó los aranceles de Estados Unidos contra Brasil como “un error estratégico”, sostuvo que “el destino de Brasil lo determinan únicamente los brasileños sin injerencia externa, sin servilismo”.

Esos comentarios se producen un día después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil negara visas a dos funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos que buscaban viajar a la nación sudamericana la próxima semana. El ministerio no ofreció una explicación.

Lula busca la reelección y se enfrentará al senador Flávio Bolsonaro, cuya familia tiene muchos vínculos con la administración Trump.