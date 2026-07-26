Lidera ‘La Odisea’ taquilla por segundo fin de semana consecutivo

Matt Damon, Christopher Nolan y Anne Hathaway en el estreno de “La Odisea” en Nueva York el 14 de julio del 2026. (Evan Agostini/Invision/AP)

Matt Damon, Christopher Nolan y Anne Hathaway en el estreno de “La Odisea” en Nueva York el 14 de julio del 2026. (Evan Agostini/Invision/AP)

CIUDAD DE MÉXICO.- “La Odisea” siguió encabezando la taquilla en su segundo fin de semana en los cines de Norteamérica, con 87 millones de dólares en ventas de entradas, según estimaciones de los estudios difundidas el domingo.

Eso supone apenas una caída del 30% respecto a su primer fin de semana, un descenso increíblemente moderado para un éxito de taquilla. También es el mejor segundo fin de semana de la carrera del cineasta Christopher Nolan, sin ajustar por inflación. En 2008, “The Dark Knight” recaudó 75,2 millones de dólares en su segundo fin de semana.

“Ese sería un fin de semana de estreno impresionante para cualquier película”, declaró Paul Dergarabedian, responsable de tendencias del mercado en Rentrak. “Esto es una prueba del torrente de emoción y entusiasmo que el público está mostrando por la más reciente epopeya de Christopher Nolan”.

Con 128,3 millones de dólares procedentes de salas internacionales, “La Odisea” ha recaudado un estimado de 639,6 millones de dólares a nivel mundial. Dergarabedian señaló que los cines de todo el mundo están añadiendo funciones para intentar satisfacer la demanda.

Al igual que el fin de semana pasado, gran parte de esa suma proviene de pantallas premium de gran formato. Solo las pantallas IMAX representaron 48 millones de dólares de la recaudación global este fin de semana. Las codiciadas pantallas IMAX de 70 mm, de las que solo hay 41 en todo el mundo, generaron 5,2 millones de dólares. La empresa indicó que la mayoría de esas funciones están agotadas hasta septiembre.

No hubo una competencia nueva significativa este fin de semana ni el anterior. Aun así, la recaudación del segundo fin de semana es poco común para una película que se estrenó por encima de los 100 millones de dólares. Para una película con clasificación R, solo queda por detrás de “Deadpool & Wolverine”.

Pero la situación cambiará el próximo fin de semana, cuando el público tenga otra opción con “Spider-Man: Brand New Day”, que comparte a los actores Tom Holland y Zendaya con “La Odisea”. Algunos analistas dicen que “Spider-Man” podría lograr el mayor fin de semana de estreno del año. Aun así, la película de Nolan mantendrá la mayoría de las pantallas IMAX durante las próximas semanas.

El segundo y el tercer lugar fueron para estrenos de Disney: “Moana”, con 10,5 millones de dólares, y “Toy Story 5” con 10 millones. Esta última superó los 1.000 millones de dólares en su quinto fin de semana, con 448 millones de dólares en salas nacionales y 573 millones de dólares en pantallas internacionales. Es la sexta película de Pixar en alcanzar ese hito.

“Hadestown: The Musical”, una grabación en vivo del espectáculo teatral, completó las cinco primeras con 9,7 millones de dólares en su primer fin de semana. El exitoso show de Broadway utiliza folk y jazz para contar un relato de la antigua Grecia.

“The Invite” también tuvo buen desempeño en su estreno escalonado, con otros 2,6 millones de dólares que elevan su total acumulado a 19,8 millones.

En conjunto, el año marcha alrededor de un 10% por delante del año pasado, y la taquilla veraniega superó los 3.000 millones de dólares este fin de semana. Antes de la pandemia, la temporada cinematográfica de verano superaba con regularidad los 4.000 millones de dólares. Desde entonces, la única otra vez que lo ha logrado fue con el fenómeno “Barbenheimer” en 2023. Dergarabedian se mostró cautelosamente optimista en que este verano también podría estar al alcance.

“Eso es un objetivo bastante exigente para agosto, pero este podría ser un agosto gigantesco dada la capacidad de mantenerse de ‘La Odisea’, sumada a ‘Spider-Man: Brand New Day’”, indicó Dergarabedian. “Para ‘La Odisea’ es un maratón, no una carrera corta. Es un maratón que se mantendrá con buen desempeño hasta bien entrado agosto”.

Estimado de las 10 películas más taquilleras de viernes a domingo en Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras definitivas salen el lunes.

1. “La Odisea” – $87 millones.

2. “Moana” – $10,5 millones.

3. “Toy Story 5” – $10 millones.

4. “Minions & Monsters” – $9,7 millones.

5. “Hadestown” – $9,6 millones.

6. “The Invite” – $2,6 millones.

7. “Evil Dead Burn” – $2,6 millones.

8. “Young Washington” – $2 millones.

9. “Motor City” – $1,6 millones.

10. “Obsession” – $1,5 millones.