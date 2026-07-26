Iguala Pogacar récord histórico con su quinto Tour de Francia

El esloveno dominó la competencia de principio a fin, mientras el mexicano Isaac del Toro finalizó tercero en su debut

Tadej Pogacar, con el maillot de líder general, pedalea frente al Arco del Triunfo durante la última etapa del Tour de Francia, el domingo 26 de julio de 2026, en París. (AP Foto/Mosa'ab Elshamy)

Tadej Pogacar, con el maillot de líder general, pedalea frente al Arco del Triunfo durante la última etapa del Tour de Francia, el domingo 26 de julio de 2026, en París. (AP Foto/Mosa'ab Elshamy)

PARÍS.- Tadej Pogacar obtuvo el domingo un quinto título del Tour de Francia para igualar el récord de la ronda gala.

El esloveno de 27 años dominó la carrera de este año para unirse al belga Eddy Merckx, el español Miguel Indurain y los franceses Jacques Anquetil y Bernard Hinault como los únicos ciclistas en ganar cinco Tours.

Tras completar sin contratiempos la 21ra y última etapa del domingo en París, Pogacar terminó con una ventaja de 6 minutos y 26 segundos sobre el belga Remco Evenepoel en la clasificación general.

Isaac Del Toro, un mexicano de 22 años que debutó en el Tour como compañero de Pogacar en el UAE Team Emirates XRG, fue tercero.

Pogacar ganó cinco etapas en la edición de este año y suma 26 en total de cara. La última etapa fue un circuito de 88,7 kilómetros (55 millas) alrededor de París

La etapa volvió a incluir la popular subida por el distrito de Montmartre, un exigente sprint de 1 kilómetro que los corredores afrontan tres veces antes de terminar en los Campos Elíseos.

Ha sido un año increíble para Pogacar, que ha ganado carreras por etapas en el Tour de Suiza y el Tour de Romandía, además de lograr algunas notables victorias en las clásicas de un día.

Pogacar ganó el Giro de Italia por un margen enorme en 2024 pero, a diferencia de Vingegaard y Merckx, aún no ha ganado la Vuelta a España para completar el trío de victorias en las Grandes Vueltas.