Gana Lando Norris el Gran Premio de Hungría tras ocho meses de ‘sequía’

El piloto de McLaren aprovechó un incidente de Oscar Piastri para conquistar su primera victoria desde noviembre y afianzarse en la temporada

El piloto de McLaren Lando Norris cruza la meta para ganar el Gran Premio de Hungría de la Fórmula Uno, el domingo 26 de julio de 2026. (AP Foto/Darko Bandic)

El piloto de McLaren Lando Norris cruza la meta para ganar el Gran Premio de Hungría de la Fórmula Uno, el domingo 26 de julio de 2026. (AP Foto/Darko Bandic)

MOGYOROD, Hungría.- Lando Norris puso fin a una espera de ocho meses al “volar” hacia una victoria en la Fórmula 1 con un sólido ritmo y una dosis de buena fortuna para ganar el Gran Premio de Hungría el domingo.

El campeón defensor arrancó desde la pole, pero perdió el liderato ante Oscar Piastri su compañero de McLaren, al irse de largo en la segunda curva.

Norris recuperó la punta después de que Piastri se viera retrasado por una colisión con Carlos Sainz Jr. mientras doblaba al piloto de Williams, lo que permitió que Norris saliera de boxes por delante de su compañero. A partir de ahí, se encaminó con comodidad hacia la victoria.

“El auto estuvo increíble hoy, bien hecho chicos, increíble. Íbamos volando”, dijo Norris. “Es bonito poder por fin hacerlo todo por ustedes. Se siente como si hubiera pasado mucho tiempo”.

Piastri se detuvo después con la caja de cambios rota, lo que allanó el camino para que Max Verstappen terminara segundo, con Kimi Antonelli tercero.

Antonelli recibe otro impulso en la lucha por el título

Incluso con Mercedes, por una vez, claramente falto de ritmo y con una penalización de tres puestos en la parrilla en la clasificación, Antonelli se recuperó tras partir del séptimo lugar para lograr su noveno podio en 11 carreras y enviar un mensaje a sus rivales por el título.

Antonelli amplió su ventaja en la clasificación a 50 puntos sobre Lewis Hamilton, quinto tras una sanción por exceso de velocidad en boxes. George Russell apenas se hizo notar tras avanzar entre el pelotón hasta el séptimo puesto después de que quedar al fondo tras estar a punto de quedar paralizado al inicio.

Norris no ganaba una carrera completa de un Gran Premio desde Sao Paulo en noviembre, aunque sí ganó una sprint en Miami en mayo.

Hungría fue la última carrera antes del receso de mitad de temporada. La próxima carrera será el Gran Premio de los Países Bajos el 23 de agosto.

Hamilton se va lamentando otra penalización más

“A veces simplemente no te sale nada”, escribió Hamilton en Instagram el sábado. Explicó cómo su penalización de tres puestos en la clasificación —la tercera de Hamilton en tres fines de semana de carrera— hizo que fuera “difícil aferrarse a esa positividad”.

Una cuarta sanción no habrá ayudado, y tampoco otro error de estrategia de Ferrari.

Cuando la avería de Piastri al costado de la pista provocó una reducción de velocidad con coche de seguridad virtual, Ferrari decidió que valía la pena llamar a Hamilton para poner neumáticos nuevos.

Por desgracia para el siete veces campeón, salió del carril de boxes y vio a Antonelli acercándose rápido. En lo que pareció una maniobra apresurada para mantener a raya al piloto de Mercedes, Hamilton excedió el límite de velocidad en el carril de boxes.

A Hamilton le pidieron que devolviera la posición a Antonelli y luego recibió una penalización de cinco segundos que lo dejó por detrás de su compañero Charles Leclerc en la clasificación final.

Le dijo a Ferrari por la radio: “Reparten penalizaciones como locos”.

Isack Hadjar fue sexto tras una carrera táctica en la que contuvo a pilotos que amenazaban a Verstappen, su compañero de Red Bull, con Russell séptimo. Liam Lawson fue octavo para Racing Bulls, por delante del Audi de Nico Hulkenberg y Arvid Lindblad, con el otro Racing Bulls, décimo.