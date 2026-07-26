Anota Suárez y da triunfo al Inter Miami tras lesión de Berterame

El uruguayo marcó de penal el 1-0 sobre Montreal, en un partido marcado por la aparatosa lesión del delantero argentino naturalizado mexicano

El argentino naturalizado mexicano Germán Berterame, del Inter Miami, recibe atención médica tras un golpe en la cabeza durante el partido de la MLS ante Montreal, el sábado 25 de julio de 2026 (Graham Hughes/The Canadian Press via AP)

El argentino naturalizado mexicano Germán Berterame, del Inter Miami, recibe atención médica tras un golpe en la cabeza durante el partido de la MLS ante Montreal, el sábado 25 de julio de 2026 (Graham Hughes/The Canadian Press via AP)

MONTREAL.- Luis Suárez anotó de penal a los 81 minutos y el Inter Miami superó el sábado 1-0 a Montreal después de que Germán Berterame recibió un golpe que lo dejó inconsciente y que obligó a su retiro de la cancha en ambulancia.

Berterame, argentino naturalizado mexicano de 27 años, se lesionó cuando su cabeza chocó con la del defensor de Montreal Efraín Morales.

“En estos momentos se está recuperando. Está bien, está consciente, su familia está en conocimiento de todo, tranquila, lo más importante es que él esté bien”, explicó el entrenador argentino del Inter Miami, Guillermo Hoyos. “Es obvio que nos alarmamos en el primer momento porque realmente fue muy fuerte el golpe y eso hizo que… hasta los mismos chicos (los jugadores) ayudaban a correr con la camilla, entró la ambulancia.

“Realmente fue un accionar rápido para poder ayudarle a Germán a recuperarse. En estos momentos está en la clínica le están haciendo estudios. Pero está bien”.

El uruguayo Suárez definió con suavidad para superar a Sébastian Breza y sumar su noveno gol de la temporada y el sexto en los últimos tres partidos. El Inter hilvanó su sexta victoria.

Rocco Ríos Novo atajó dos disparos por el Inter Miami en su tercer duelo como titular y su segunda valla invicta de la temporada.

Inter Miami llegó a 37 puntos y es segundo de la Conferencia Este. Se acercó a dos puntos del líder Nashville, que vio cortada una racha invicta de 10 partidos, al caer 1-0 ante Orlando City.

Lionel Messi no ha jugado en los dos primeros partidos de Inter Miami tras el Mundial, después de que Argentina perdió la final ante España el domingo pasado. Pero Casemiro, quien jugó por Brasil en el torneo, debutó en la MLS con el equipo tras una exitosa carrera con el Real Madrid.

Inter Miami ha ganado tres duelos seguidos contra Montreal.

Montreal ha marcado un gol en tres partidos desde la pausa por el Mundial. Ha perdido dos duelos y empatado uno, con lo que se estancó en el 13er sitio del Este, totalizando 15 puntos.

Otros partidos

El argentino Nicolás Fernández anotó por tercer partido consecutivo, su compatriota Agustín Ojeda añadió un tanto y el New York City FC se impuso 3-1 al Fire de Chicago.

Felipe Mora consiguió un doblete y los Timbers de Portland vencieron 2-1 a Real Salt Lake. El chileno Mora volverá a la Liga MX, donde según algunos reportes, se uniría al Atlético de San Luis, ante la expiración de su convenio en la MLS.

San Luis se impuso 1-0 a los Rapids de Colorado e hilvanó su cuarta victoria, y DC United superó 2-1 a Toronto para cortar una racha de cinco duelos sin triunfo.

Además, San Diego superó 1-0 a Dallas; Union de Filadelfia derrotó también por la mínima a los Sounders de Seattle; el Crew de Columbus doblegó 2-1 a Cincinnati; el Galaxy de Los Ángeles igualó 1-1 ante los Earthquakes de San José; el Dynamo de Houston goleó 3-0 a Austin; Charlotte venció 2-0 a los Red Bulls de Nueva York; Los Angeles FC apabulló 4-0 a Sporting Kansas City; el Revolution de Nueva Inglaterra aplastó 4-1 al Atlanta United, y Minnesota United empató sin goles ante los Whitecaps de Vancouver.