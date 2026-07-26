Confirman posible móvil terrorista en ataque durante Orgullo de Berlín

Autoridades alemanas buscan al presunto responsable, señalado por vínculos con círculos islamistas, tras el ataque que dejó un muerto y 29 heridos

Policías se ven cerca de un vehículo estrellado en un árbol tras embestir contra una multitud en un acto de las fiestas del Orgullo en Berlín, Alemania, el domingo 26 de julio de 2026. (AP Foto/Markus Schreiber)

Policías se ven cerca de un vehículo estrellado en un árbol tras embestir contra una multitud en un acto de las fiestas del Orgullo en Berlín, Alemania, el domingo 26 de julio de 2026. (AP Foto/Markus Schreiber)

BERLÍN.- El ataque en que una persona embistió a una multitud con su camioneta y apuñaló a gente en la fiesta de Orgullo de Berlín fue al parecer un acto de terrorismo islámico, declaró el ministro del Interior de Alemania.

Sigue prófugo el autor del ataque que dejó una persona muerta y muchas otras heridas. Las autoridades emitieron el domingo una orden de búsqueda y advirtieron a la población que evitara acercarse a Abdul Ballout, un ciudadano alemán con raíces libanesas, señalando que podría estar armado y ser peligroso.

El conductor hirió a varias personas después de que condujo una camioneta contra una multitud en un parque cerca de la fiesta de clausura del festival del Orgullo el sábado en la noche, según autoridades. Luego atacó a otras personas con un arma, al parecer con un machete.

“Todo lo que vemos aquí apunta a que estamos ante un ataque terrorista islámico”, indicó el ministro del Interior Alexander Dobrindt, situando el número total de heridos en 29.

Las autoridades alemanas emitieron el domingo una orden de búsqueda contra Ballout, advirtiendo a la población que evitara el “contacto directo” con el sospechoso y señalando que podría estar armado y ser peligroso.

La policía había indicado previamente que había identificado a un sospechoso que tiene vínculos con grupos islámicos en la capital alemana.

“El sospechoso es conocido por la policía. Lo conocemos como miembro de círculos islámicos aquí en Berlín, y nuestra búsqueda de esta persona avanza a toda velocidad”, dijo el portavoz de la policía Florian Nath, añadiendo que los investigadores no tenían información sobre “ sus motivos específicos”.

La policía realizó operativos en la ciudad mientras buscaba al sospechoso, incluyendo un registro en un apartamento en el distrito berlinés de Schöneberg en las primeras horas del domingo, aunque la policía dijo que no encontró a nadie allí.

Julian Miethig, que había asistido a las fiestas del Orgullo cerca, relató que quería ir a una fiesta posterior cuando oyó que “algo malo pasó allí y hay muchos camiones de bomberos, muchos vehículos de emergencia, ambulancias”.

“Es un día oscuro para la comunidad”, dijo.

Según la policía, una camioneta blanca entró en el parque Tiergarten alrededor de las 10 de la noche y atropelló a varias personas antes de chocar contra un árbol. La fiesta de clausura del festival del Orgullo, conocida como Día de la Calle Christopher, se celebraba en ese momento junto a la puerta de Brandeburgo, a poca distancia, tras un desfile con unas 80 carrozas que había recorrido el centro de Berlín.

La policía señaló que una mujer murió. El servicio de bomberos de Berlín apuntó que tres personas sufrieron heridas que ponían en peligro su vida, otras ocho resultaron gravemente heridas y cinco sufrieron heridas leves.

El evento del Orgullo junto a la puerta de Brandeburgo fue cancelado alrededor de las 10:15 de la noche y se interrumpió la actuación de una banda en el escenario. Se instó a la gente a irse a casa y a evitar tomar la ruta a través del parque.

Una de las presentadoras en la fiesta del Orgullo, Ricarda Hofmann, escribió en una publicación en Instagram que había estado allí “no sólo como moderadora, sino como parte de una comunidad que se reúne para ser visible. Para celebrar el amor. Para defendernos unos a otros”.

Dijo que el ataque la dejó sin palabras. “Lo que pasó hoy ha cambiado algo en mí”, escribió.

Cientos de miles de personas habían acudido a Berlín para celebrar el sábado, aunque no está claro cuántas seguían en el festival a última hora de la noche. Es una de las mayores celebraciones LGBTQ+ de Europa.

La camioneta, con la parte delantera abollada apoyada contra un árbol, aún podía verse en el lugar el domingo por la mañana.

El canciller alemán, Friedrich Merz, describió lo ocurrido como “un ataque contra nuestra sociedad”.

“Qué acto tan aborrecible en Berlín”, escribió Merz en X. Añadió que Alemania ama la libertad, “y la preservaremos y la defenderemos”.

En Holanda, Ámsterdam acoge su propia Marcha del Orgullo esta semana y la próxima. La alcaldesa Femke Halsema aseguró que las autoridades y los organizadores “están vigilando de cerca la situación de seguridad” tras el ataque en Berlín.

Aseveró que la seguridad siempre es alta para este tipo de eventos y que se añadirán medidas adicionales donde sea necesario, “que los visitantes esperemos noten lo menos posible. Porque no queremos tener miedo y queremos poder celebrar la libertad y poder ser quien eres y amar a quien quieres”.