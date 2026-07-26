Pausan Estados Unidos e Irán ataques mientras impulsan negociaciones

Ambos países detuvieron temporalmente las hostilidades en medio de esfuerzos diplomáticos para reducir la tensión en Oriente Medio

Dos hombres caminan en las aguas del estrecho de Ormuz con barcos fondeados más lejos, cerca de Bandar Abbas, Irán, el domingo 12 de julio de 2026. (Razieh Poudat/ISNA via AP)

Dos hombres caminan en las aguas del estrecho de Ormuz con barcos fondeados más lejos, cerca de Bandar Abbas, Irán, el domingo 12 de julio de 2026. (Razieh Poudat/ISNA via AP)

EL CAIRO.- Estados Unidos pausó sus ataques contra Irán por segundo día consecutivo el domingo, y Teherán afirmó que también lo había hecho, mientras continuaban los esfuerzos para que ambos países regresen a negociaciones.

No estaba claro por qué Estados Unidos ha hecho una pausa después de atacar zonas costeras e infraestructura iraníes por casi dos semanas luego que Irán disparó contra barcos en el estrecho de Ormuz. El Pentágono no respondió a preguntas el domingo.

El presidente Donald Trump “siempre ha sido coherente al decir que prefiere una solución diplomática, pero sigue manteniendo todas las opciones si Irán continúa con actividades terroristas en el estrecho de Ormuz o contra aliados”, declaró el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung. “A Irán mejor le conviene trabajar hacia un acuerdo negociado. De lo contrario, saben lo que ocurrirá”.

Como Estados Unidos ha detenido los ataques durante las últimas dos noches, Irán también lo ha hecho, dijo el domingo a la televisión estatal iraní el portavoz del ejército. En los últimos días, Teherán ha contraatacado a países de la región que albergan fuerzas norteamericanas y mató al menos a tres personas en una base en Jordania.

Funcionario califica la pausa como una “señal positiva”

El periodo de 60 días que comenzó cuando ambos países firmaron el acuerdo provisional a mediados de junio ya está bien avanzado en su segunda mitad, y los principales asuntos que debían negociarse —en particular el programa nuclear iraní — siguen apartados mientras los mediadores intentan mantener a ambas partes dialogando.

Un funcionario regional involucrado en los esfuerzos de mediación señaló que la diplomacia estaba en marcha y que una pausa en los ataques es una “señal positiva que ayuda a los esfuerzos para desescalar”.

El funcionario indicó que ambos países quieren volver al acuerdo provisional de alto el fuego y que el arreglo que se negocia se centra en que Irán gestione el tránsito de embarcaciones por el estrecho de Ormuz con menos restricciones para los barcos. El funcionario no estaba autorizado a hablar del asunto y habló bajo condición de anonimato.

Persistían las preocupaciones sobre el transporte marítimo en el estrecho y ahora también en otra vía acuática crucial de la región, el estrecho de Bab al-Mandeb hacia el mar Rojo. Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, amenazaron la semana pasada con un bloqueo del transporte marítimo saudí allí.

Los suministros energéticos y la economía mundial están en momentos tensos ya que los precios de la gasolina han vuelto a subir.

Irán reveló el domingo que seguía conversando con Omán sobre el paso seguro de los barcos por el estrecho de Ormuz, que se encuentra entre ambos países. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, afirmó que las conversaciones habían avanzado y continuaban.

Añadió que el estatus del estrecho permanecía sin cambios. Teherán ha sostenido que el acuerdo provisional con Estados Unidos le permite, por ahora, gestionar el transporte marítimo en esa vía, y ha objetado los esfuerzos estadounidenses por respaldar una ruta a través del estrecho que pase cerca de Omán en su lugar.

El ejército estadounidense declaró el sábado que su bloqueo naval contra Irán continuaba, con una docena de barcos comerciales redirigidos, dos inutilizados y dos abordados. Las fuerzas estadounidenses “siguen altamente vigilantes, concentradas, letales y listas”, añadió.

Netanyahu dice que respalda “plenamente” los esfuerzos de Trump

Mientras tanto, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu planea viajar a Estados Unidos y reunirse con Trump en Washington el martes, informó su oficina. La última vez que se reunieron en Washington fue en febrero, semanas antes de que lanzaran la guerra contra Irán que mató a altos dirigentes, incluido el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei.

El grupo libanés Hezbollah, respaldado por Irán, disparó contra Israel dos días después de que comenzara la guerra, e Israel respondió con ataques aéreos y fuerzas terrestres en el sur del Líbano. Desde entonces, Estados Unidos ha respaldado conversaciones directas históricas entre Líbano e Israel para intentar calmar ese frente y encontrar una manera de desarmar a Hezbollah.

Netanyahu dijo el domingo a Fox News que respalda “plenamente” los esfuerzos de Trump para debilitar a Irán y presionarlo para que ponga fin a su programa nuclear, y añadió: “Si puede hacerlo sin volver a un combate militar intenso, está bien. ¿Por qué no?”

El primer ministro indicó que no presentará nueva información a “nuestro buen amigo” Trump y que, en cambio, escuchará “lo que tiene en mente, porque creo que en muchos sentidos es su decisión”.

Pero Netanyahu advirtió que si Irán vuelve a atacar a Israel, de forma directa o mediante aliados armados, “cometerá un terrible error”.