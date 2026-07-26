Avistan supermanada de casi 300 ballenas jorobadas en Sudáfrica

Científicos atribuyen el extraordinario avistamiento a la recuperación de la especie tras décadas de protección internacional

Una ballena jorobada salta fuera del agua cerca de la costa de puerto Stephens al norte de Sydney, Australia, el 18 de junio de 2025. (AP Foto/Mark Baker, Archivo)

Una ballena jorobada salta fuera del agua cerca de la costa de puerto Stephens al norte de Sydney, Australia, el 18 de junio de 2025. (AP Foto/Mark Baker, Archivo)

CIUDAD DEL CABO, Sudáfrica.- Una pareja sudafricana se encontró en una situación poco común cuando avistó una “supermanada” de ballenas jorobadas compuesta por casi 300 de estos gigantes mamíferos marinos.

Según científicos, es un indicio de cómo las poblaciones de algunas especies de ballenas se han recuperado con fuerza en los océanos del hemisferio sur, décadas después de que la prohibición internacional de la caza de ballenas entrara en vigor en 1986.

Chris y Monique Fallows dijeron que estaban acostumbrados a ver manadas cada vez más grandes de ballenas jorobadas frente a la costa oeste de Sudáfrica, pero no estaban preparados para lo que vieron una mañana de diciembre pasado. Las columnas de agua expulsada por las ballenas se alzaban en el aire una tras otra desde los espiráculos, y el matrimonio se vio con su embarcación en medio de lo que se conoce como una supermanada.

“Fue extraordinario”, recordó Chris Fallows, un reconocido fotógrafo artístico de naturaleza que ha documentado animales marinos durante 35 años. “Nos dimos cuenta bastante rápido de que debía de haber varios cientos de ballenas reuniéndose en un área en particular”.

La escena, señaló, se parecía a un paisaje urbano de rascacielos pero formado por soplos de ballena.

Chris y Monique documentaron 299 ballenas jorobadas en el grupo, indicaron. Monique Fallows, autora y naturalista, explicó que cuentan las ballenas tomando una fotografía de su cola, que se llama aleta caudal.

La cola de cada ballena es diferente y es una táctica común que utilizan los científicos para identificar individuos.

Parece ser el grupo más grande de ballenas jorobadas avistado, de acuerdo con Alex Vogel, coordinador para África de Happywhale. Esa organización cuenta con una base de datos global de ballenas construida a partir de fotos e información enviadas en gran medida por lo que denomina “científicos ciudadanos”, personas comunes que capturan imágenes de ballenas que luego se verifican.

La organización hizo un conteo del grupo con el que se toparon los Fallows.

Según evaluaciones de científicos y de la Comisión Ballenera Internacional, que monitorea las cifras de ballenas, las poblaciones de jorobadas se han recuperado con fuerza en el hemisferio sur: de menos de 10.000 en el apogeo de la caza ballenera a más de 100.000 ballenas en la actualidad.

Sólo unos pocos países aún cazan ballenas de manera comercial.

Las jorobadas por lo general son solitarias o se desplazan en pequeños grupos, pero a veces se reúnen en supermanadas en zonas ricas en alimento. Se alimentan de kril o de peces pequeños.

Los avistamientos de jorobadas también están aumentando en otras partes del hemisferio sur.

Els Vermeulen, científica principal de la Unidad de Ballenas de la Universidad de Pretoria en Sudáfrica, afirmó que las supermanadas de jorobadas comenzaron a verse de nuevo alrededor de 2012 y que probablemente eso sea resultado de su recuperación tras la caza ballenera.

“En general, la moratoria sobre la caza de ballenas puede clasificarse como una de las historias de éxito de conservación más sólidas en el entorno marino”, señaló Vermeulen, quien tiene un doctorado en zoología.

Vermeulen explicó que las jorobadas que se alimentan en supermanadas emiten sonidos bajo el agua que atraen a otras ballenas.

Aunque las jorobadas han registrado el mayor repunte tras la caza ballenera, el Fondo Mundial para la Naturaleza señala que la recuperación ha sido desigual para otras especies de ballenas y que persisten diversas amenazas, como el enredo en equipos de pesca comercial, las colisiones con barcos y el cambio climático.

Siete de las 14 especies de grandes ballenas están clasificadas como en peligro o vulnerables por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, incluidas las ballenas francas del Atlántico Norte, en peligro crítico, que hoy suman apenas alrededor de 380.

Vermeulen también señaló a una nueva amenaza para las ballenas enaguas cerca de Sudáfrica: el conflicto en Oriente Medio.

Indicó que un análisis preliminar reciente que coescribió mostró que el transporte marítimo alrededor del punto meridional de África se había cuadruplicado desde diciembre de 2023 —después de que estallara la guerra entre Israel y Hamás y los rebeldes hutíes de Yemen comenzaran a atacar barcos en el mar Rojo.

Eso se agrava por la guerra con Irán y la crisis de seguridad en torno al estrecho de Ormuz, lo que desvía más barcos alrededor de África.

Como la mayoría de las ballenas que mueren por choques con barcos se hunden en el océano, no hay estadísticas detalladas. Pero Gregg Oelofse, gerente costero y ambiental de Ciudad del Cabo, señaló que el incremento del número de ballenas y del tráfico marítimo aumentan claramente el riesgo.

Agregó que algunos cadáveres de ballenas llegan a la costa con evidencia de que las han matado embarcaciones.

“A menudo veremos el golpe de la hélice atravesando el cuerpo de la ballena”, señaló Oelofse. “Así que son como grandes cortes en el cuerpo de la ballena”.

Vermeulen dijo que ella y otras personas están presionando para que se establezcan límites oficiales de velocidad para los barcos cerca de la costa sudafricana, para darles tiempo a detectar cualquier ballena en su trayectoria.