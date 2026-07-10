Se roba cabra Goldie el protagonismo durante combate a incendio forestal

La curiosa acompañante siguió a los bomberos por horas y hasta ayudó comiendo parte de la vegetación

Una cabra de nombre Goldie hace compañía a bomberos que combaten el incendio Rock Creek, el jueves 9 de julio de 2026, en Colorado Springs, Colorado. (Colorado Springs Fire vía AP)

Una cabra de nombre Goldie hace compañía a bomberos que combaten el incendio Rock Creek, el jueves 9 de julio de 2026, en Colorado Springs, Colorado. (Colorado Springs Fire vía AP)

COLORADO.- Una cuadrilla de bomberos combatía un pequeño incendio forestal en Colorado esta semana cuando una invitada sorpresa decidió hacerles compañía.

Una cabra de nombre Goldie —abreviatura de Golden Oreo— siguió a los bomberos durante horas mientras combatían el incendio Rock Creek en Colorado Springs y despejaban matorrales. Incluso se encargó de parte del trabajo al masticar algunas hojas.

La cabra enana nigeriana de 4 años, de pelaje marrón y blanco, acompañó a los bomberos cuesta abajo y los siguió hasta sus camiones. Observó cómo recogían su equipo para dar por concluida su jornada y luego fue detrás de un camión mientras se alejaba, relató Trevor Leland, teniente del Departamento de Bomberos de Colorado Springs.

“No sé si necesariamente ayudó en los esfuerzos de extinción, pero siempre es genial ver a un animal como este al que no le molesta que estemos ahí”, expresó.

Goldie vio el jueves a un integrante de una cuadrilla del Servicio Forestal de Estados Unidos mientras almorzaba y asomó la cabeza por encima de su hombro para tratar conseguir un bocado y pasar un rato con él, comentó Leland.

La dueña de Goldie, Lindsey Glader, dice que se trata de un animal muy sociable.

Glader señaló que los bomberos hicieron un trabajo fenomenal en el combate al incendio, el cual estaba contenido en un 50% a última hora del jueves. Las cuadrillas esperan contenerlo por completo el viernes, indicó Ashley Franco, portavoz del Departamento de Bomberos de Colorado Springs.

Este y otros incendios en todo el oeste de Estados Unidos, alimentados por la falta de nieve, las altas temperaturas y vientos erráticos, han mantenido ocupados a los bomberos. La cuadrilla de Colorado Springs también se desplegó a principios de este mes para combatir un incendio en el suroeste de Denver, el obligó a evacuar a miles de residentes.

Goldie calculó que necesitaban un “apoyo extra” y se sumó, dijo Glader.

“Pudo aportar algo de alivio cómico y ofrecer la relajación necesaria a estos muchachos que han trabajado muy, muy duro y creando un descanso en este incendio, manteniendo a mucha gente y a muchas cosas a salvo”, afirmó.